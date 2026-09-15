Аномалия в края на Слънчевата система: Крие ли се там девета планета?

В продължение на десетилетия астрономите вярват, че все още неоткрита планета може да се крие в най-отдалечените краища на Слънчевата система.

Девета планета в края на Слънчевата система - наистина ли съществува

Откриването на Нептун през 1846 г. показа, че съществуването на невидима планета може да се заключи от гравитационното ѝ влияние върху други небесни тела. Това доведе до търсенето на девета планета в Слънчевата система, а Плутон беше открит през 1930 г. Но от 2006 г. насам този свят се смята за планета джудже. Някои астрономи смятат, че някъде на края на Слънчевата система съществува по-далечен и скрит свят, наричан просто Девета планета. А някои учени са уверени, че тази планета ще бъде открита в близко бъдеще, пише Space.

В началото на 20-ти век астрономите предполагат, че точно както Нептун е бил открит поради аномалии в движението на Уран, може да бъде открита и по-далечна Деветата планета. Въпреки това, за повече от 100 години търсене не е открита нова планета. Не броим Плутон, защото е планета джудже. Следователно, сега в Слънчевата система има 8 пълноценни планети, последната от които е Нептун.

Привържениците на хипотезата за Деветата планета смятат, че тя съществува далеч отвъд орбитата на Нептун, а това се посочва от аномалии в движението на някои транснептунови обекти, разположени в пояса на Кайпер в покрайнините на Слънчевата система.

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Тази хипотеза съществува от 10 години и през последните години астрономите са събрали това, което според тях са доказателства, че гравитационното влияние на голяма, скрита планета би могло да обясни странните характеристики на някои обекти от пояса на Кайпер. Например, това се отнася до необичайното струпване на някои обекти, наличието на ретроградни орбити (въртящи се в обратна посока около Слънцето), както и значителния наклон на орбитите им спрямо равнината на еклиптиката.

Привържениците на хипотезата за Деветата планета смятат, че тя съществува далеч отвъд орбитата на Нептун, а това се посочва от аномалии в движението на някои транснептунови обекти, разположени в пояса на Кайпер в покрайнините на Слънчевата система.

Съществуването на девета планета все още не е официално потвърдени, въпреки че поддръжниците на съществуването ѝ вярват, че наскоро стартиралата дейност обсерватория „Вера Рубин“ ще може да я открие и това може да се случи в близко бъдеще.

Учените смятат, че откриването на нови обекти с аномални характеристики в пояса на Кайпер ще предостави повече доказателства за съществуването на скритата планета и тези данни ще помогнат за намирането ѝ.

От друга страна, астрономите може да намерят алтернативно обяснение за гравитационните аномалии в покрайнините на Слънчевата система, което не е свързано с неоткрита планета. Може би тя изобщо не съществува.

Трудността при откриването на тази планета е, че ако тя се крие някъде много далеч от Слънцето, много малко слънчева светлина попада върху нея. Така че хипотетичната девета планета отразява малко светлина, което означава, че е много слаба и следователно ще бъде трудно да се види дори с много мощен телескоп.

След откриването на Нептун, астрономите са открили Плутон в продължение на 76 години, от 1930 до 2006 г., в продължение на 76 години. Това означава, че теоретично, 100 години след откриването на Плутон, учените биха могли да открият нова планета в Слънчевата система.

"Просто трябва да изчакаме няколко години и може би ще разберем дали Деветата планета съществува или не", казват учените.