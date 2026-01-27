Учени: Марс може да доведе до ледникова епоха на Земята

Дори отдалечена и значително по-малка от Земята, планетата Марс може да повлияе на климата на нашата планета, особено на условията, които предизвикват ледникови периоди. Учените са стигнали до това заключение след обширно компютърно моделиране на движението на планетите в Слънчевата система. Изданието „Индипендънт“ съобщи това. Ето какво е научното обяснение за това.

Влиянието на Марс върху Земята

Ново проучване показа, че гравитацията на Марс, въпреки по-малкия му размер и маса, може да повлияе на дългосрочните климатични цикли на Земята, включително периодите на заледяване. Изчисленията на компютърни модели показват, че Червената планета играе роля във формирането на колебанията, които задействат ледниковите епохи.

Прочетете също: НАСА планира да донесе интернет на Марс

Професорът по планетарна астрофизика от Калифорнийския университет Стивън Кейн се заинтересува от темата, след като прочете изследвания, които намекват за възможно - макар и малко - влияние на Марс върху климатичните промени на Земята.

„Знаех, че Марс има известно влияние върху Земята, но предположих, че е мъничко. Мислех, че гравитационното му влияние ще бъде твърде малко, за да бъде лесно наблюдавано в геоложката история на Земята. Реших да проверя собствените си предположения“, обяснява ученият.

Предишни геоложки данни показват, че промените в океанските седиментни слоеве биха могли да отразяват климатичните цикли, свързани с Марс. За да проверят това, екипът на Кейн моделира поведението на Слънчевата система в големи времеви мащаби и анализира промените в земната орбита и наклон – ключови елементи от циклите на Миланкович, които определят началото и края на ледниковите периоди.

Прочетете също: Ново откритие за оцеляването на Марс

Проучването показва, че Земята е преживяла пет или дори шест големи ледникови епохи, като настоящата - кватернерната е с продължителност 2,6 милиона години. В същото време в рамките на тези дълги фази се наблюдават по-кратки ледникови цикли. Според моделирането, именно върху тези по-кратки ледникови цикли Марс има особено значително влияние: едната такава епоха трае приблизително 100 000 години, а другата - около 2,3 милиона години.

По-рано учените направиха друго интересно откритие. Те съобщиха, че така наречената „Драконова дупка“ предствлява мистериозен морски вихър с дълбочина приблизително 301 метра и дебне в дълбините на Южнокитайско море. Изследванията показват, че водите му приютяват уникална екосистема от над 1700 вируса, повечето от които преди това са били непознати на науката.

Прочетете също: Откриха странна дупка на Марс