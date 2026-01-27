Оставката на Румен Радев:

Учени от НАСА разкриха какво ще унищожи Земята

27 януари 2026, 16:04 часа 319 прочитания 0 коментара
Разпадането на Земята няма да е краят, а доставчик на материал за създаването на нови планети и потенциален живот. НАСА предупреждава, че след около пет милиарда години Земята ще претърпи катастрофални промени поради превръщането на Слънцето в червен гигант, което ще доведе до унищожаване на планетата или нейното гравитационно разкъсване. За това пише онлайн изданието „Дейли Мейл“.

Слънцето ще унищожи Земята 

Както съобщават астрофизици от НАСА и международни учени, по-специално професор Джанет Дрю от Университетския колеж в Лондон, въз основа на данни, получени с помощта на космическия телескоп Джеймс Уеб (JWST), днес Слънцето е в състояние на стабилност, когато гравитационните сили и термоядрените процеси поддържат равновесие.

Но след пет милиарда години запасите от водород в ядрото ѝ ще бъдат изчерпани. Това ще доведе до постепенно свиване на ядрото и повишаване на температурата до ниво, достатъчно за сливане на хелия във въглерод. Освободената енергия ще накара външните слоеве на звездата да се разширят стотици или дори хиляди пъти, превръщайки Слънцето в червен гигант. Краищата на този гигант биха могли да достигнат земната орбита, което ще направи бъдещето на планетата неумолимо опасно.

Земя

Учените идентифицират два основни сценария за нашата планета. Първият включва пълното топене на Земята в горещата плазма на разширените външни слоеве на Слънцето. Вторият сценарий включва разкъсване на планетата от огромни приливни сили, преди да се потопи в звездното тяло. Проучванията на екзопланети потвърждават тази заплаха: броят на големите тела в близка орбита около стареещите червени гиганти намалява почти наполовина.

За да разберат по-добре последствията от този процес, учените изучават мъглявината Хеликс, разположена на 650 светлинни години от Земята. Изображенията от JWST разкриват останки от някога функционираща звездна система. В центъра на мъглявината се намира плътно ядро ​​с размерите на Земята, излъчващо ултравиолетова радиация. Изхвърлените обвивки на звездата са образували газови пръстени, простиращи се до три светлинни години, а многоцветното оцветяване разкрива разпределението на йонизиран газ, молекулярен водород и студен космически прах.

Въпреки че тези събития изглеждат катастрофални, учените отбелязват, че това е естествен цикъл на космоса. Както обяснява професор Джанет Дрю, елементите, освободени от умиращото Слънце – въглерод, кислород, желязо – се превръщат в градивни елементи за образуването на нови планети и потенциални бъдещи форми на живот. Гибелта на Земята, твърдят те, само ще проправи пътя за раждането на нови светове във Вселената.

Земя 

Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
НАСА Земя
