Магнитни бури през седмицата 1-7 септември 2025 г. Прогноза от САЩ

Първата седмица на септември започва с магнитни бури. Според настоящата прогноза от 1 до 7 септември 2025 г. ще има два дни с магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent на 2 септември 2025 г. стойността на Кр индекса ще бъде 6,7. Това е силна магнита буря. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 1 септември ще има магнитна буря със сила - 6, а на 2 септември 2025 г. - със сила 7.

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent в понеделник Кр индекса ще е 6,7. Това е силна магнитна буря, тя може да предизвика здравословни неразположения у метеочувствителните хора и тези с хронични и сърдечносъдови заболявания.

Магнитни бури в периода 01.09.25 - 07.09.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ два ще са дните с повишена геомагнитна активност. В първия ден от седмицата 1 септември стойността на Кр индекса ще е 6, на 2 септември - 7, а на 3 и 7 септември - 4. В понеделник и вторник метеочувствителните хора трябва да са внимателни. Избягвайте приема на кафе, мазни храни и алкохол. Пийте повече течности. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2025 Sep 01 - 6

2025 Sep 02 - 7

2025 Sep 03 - 4

2025 Sep 04 - 2

2025 Sep 05 - 2

2025 Sep 06 - 3

2025 Sep 07 - 4

