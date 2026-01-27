14 държави от Балтийско и Северно море затягат мерките срещу кораби на руския "сенчест флот"

14 крайбрежни държави от Балтийско и Северно море, сред които Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Полша, Швеция и Обединеното кралство с Исландия, се обръщат към Международната морска общност националните органи, корабните компании, мениджърите и операторите, както и към моряците, с отворено писмо, в което се посочват нарастващите рискове за морската безопасност, съобщи LETA от Министерството на транспорта. В документа се отбелязва, че съвременният морски транспорт е изграден фундаментално върху надеждността на спътниковата навигация. В продължение на повече от три десетилетия глобалното корабоплаване се е развивало, като е развивало корабните операции, които все повече зависят от данните за местоположение, време и навигация (PTN), предоставяни от спътникови системи. Тази промяна е донесла голяма ефективност, но също така е създала нова зависимост.

Точното и непрекъснато функциониране на Глобалните навигационни спътникови системи (GNSS) не е технически лукс; то е критично изискване за безопасност. GNSS сигналите поддържат не само навигацията на корабите, но и прецизната синхронизация на времето, жизненоважна за системи като Глобалната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS). Прекъсването на тези сигнали представлява риск за безопасността и надеждността на морския транспорт.

Също толкова важна е целостта на Автоматичната идентификационна система (AIS), която играе ключова роля в координацията на трафика, подобрява ситуационната осведоменост и реагирането при извънредни ситуации. Фалшифицирането или подправянето на AIS данни подкопава морската безопасност и сигурност, увеличава риска от инциденти и сериозно затруднява спасителните операции.

Поради това страните призовават международната морска общност и националните власти да признаят смущенията на GNSS и манипулирането на АИС като заплахи за морската безопасност и сигурност; да гарантират, че плавателните съдове разполагат с адекватни възможности и правилно обучен екипаж, както се изисква от международните конвенции, за безопасна експлоатация по време на прекъсвания на навигационните системи; и да си сътрудничат при разработването на алтернативни наземни радионавигационни системи, които могат да се използват вместо ГНСС в случай на прекъсване, загуба на сигнал или смущения.

Освен това, признавайки съществената роля на морския транспорт в световната търговия и икономика и подчертавайки значението на безопасното, ефикасно и екологично устойчиво корабоплаване, ние подчертаваме, че пълното и последователно прилагане на правилата на Международната морска организация е от основно значение за осигуряване на морска безопасност, безпроблемното функциониране на корабоплаването и защитата на моряците и морската среда, особено в нововъзникващите ситуации, засягащи безопасността в морето, като например нарастващото използване на кораби от сенчестия флот за заобикаляне на международни санкции.

В тази връзка страните настояват за спазването на редица мерки и правила:

1. Плавателните съдове могат да плават под знамето само на една държава, а плавателните съдове, които плават под знамената на две или повече държави, използвайки ги според своята преценка, могат да се третират като кораб без националност, съгласно член 92 от UNCLOS.

2. Плавателните съдове трябва да поддържат валидна документация и сертификати съгласно гореспоменатите конвенции на ИМО , включително, но не само, застраховка или друго финансово обезпечение в съответствие с правилата, определени в член VII от Конвенцията за гражданска отговорност от 1992 г. и член 7 от Конвенцията за бункерното гориво от 2001 г.

3. Компаниите трябва да поддържат система за управление на безопасността на борда на експлоатираните плавателни съдове, съгласно Глава IX от SOLAS (ISM Code).

4. Държавите на знамето предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че корабите, плаващи под тяхно знаме, продължават да плават в морето само в съответствие с изискванията на международните правила и стандарти, включително разследвания за поддържане на състоянието на корабите след преглед съгласно чл. 94 и 217 от UNCLOS и Правило I /11 от SOLAS. Такива стъпки включват забрана на корабите да плават, ако не спазват посочените изисквания.

5. Корабите, когато са в движение, трябва да спазват приложимите изисквания на Конвенцията STCW, Правило V/14 на SOLAS и Правило 5 от COLREGs относно вахтеното носене на мостика и наблюдението.

6. Плавателните съдове трябва да поддържат оборудването AIS и LRIT в непрекъснато работно състояние съгласно SOLAS V/19.2.4.7 и A.1106 (29) и SOLAS V/19-1.5.

7. Плавателните съдове трябва да предоставят информация за идентификацията на кораба и всяка друга изисквана информация, когато влизат в зона, обхваната от система за корабно докладване съгласно SOLAS V/11.7: Капитанът на кораб е длъжен да спазва изискванията на приетите системи за корабно докладване и да докладва на съответния орган цялата информация, изисквана в съответствие с разпоредбите на всяка такава система.

8. Плавателните съдове трябва да поддържат ясна комуникация със съответните морски власти, включително по отношение на системите за корабно докладване и службите за движение на плавателните съдове (VTS) (SOLAS V/11.7 SOLAS V/12.4 (VTS).

9. Плавателните съдове спазват местните ограничения за навигация и всички задължителни системи за маршрутизиране на корабите, приети от ИМО в съответствие с глава V, правило 10.7 от SOLAS. Други мерки за маршрутизиране, приети от ИМО , и зони, които трябва да се избягват, определени съгласно рамките на ИМО и HELCOM, се вземат предвид, когато е целесъобразно за безопасно корабоплаване.

Корабът трябва да използва задължителна система за маршрутизиране на корабите, приета от Организацията, както се изисква за неговата категория или превозван товар и в съответствие със съответните действащи разпоредби, освен ако няма основателни причини да не се използва конкретна система за маршрутизиране на кораба. Всяка такава причина се записва в корабния дневник.

10. Плавателните съдове са длъжни да докладват за инциденти, включващи изпускане на нефт и други вредни вещества, съгласно изискванията на международните и националните правила. ( MARPOL чл. 8 и Протокол I , Международна конвенция за готовност, реагиране и сътрудничество при замърсяване с нефт от 1990 г., чл. 4, Протокол за готовност, реагиране и сътрудничество при инциденти със замърсяване с опасни и вредни вещества от 2000 г., чл. 3).

11. Плавателните съдове трябва да имат на борда си планове за действие при аварийни ситуации при замърсяване с нефт и морска среда, както се изисква от Конвенцията MARPOL (Приложение I , Правило 37, Приложение II, Правило 17).

12. Плавателните съдове трябва да носят на борда си одобрени планове за операции „кораб-кораб“ съгласно приложение I към Конвенцията MARPOL , правило 41.

13. Плавателните съдове не могат да извършват прехвърляния от кораб на кораб без достатъчно и своевременно уведомяване на крайбрежната държава, в чиято изключителна икономическа зона ще се извърши прехвърлянето ( Приложение I към MARPOL , Правило 42).