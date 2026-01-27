Александър Джартов: Няма опасност за хората в Ардино въпреки частичното бедствено положение

Поредните проливни дъждове в района на Родопите доведоха до частично бедствено положение в Ардино. Към момента все още има откъснати населени места заради залят мост, но няма пряка опасност за населението. Това заяви директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов.

„Има все още откъснати населени места. На практика достъпът през този мост, който е залят, не е възстановен. Очакваме в следващите няколко часа, при липса на валежи и спадане на нивото на водата, той да стане проходим“, посочи Джартов.

По думите му на място има полицейски екипи, които не допускат преминаване през залетия участък. „Целта е да не се допусне навлизане на превозни средства и да не пострадат граждани, които понякога подценяват опасността“, обясни той.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци, с цел гарантиране безопасността на населението

Главният комисар потвърди, че същият мост е бил заливан и по-рано – на 8 януари и през декември. Причината е в самото му разположение. „Мостът се намира в много ниска част на реката и при по-високи води няма как да не бъде залят. Това се случва сравнително често – поне два пъти в годината“, каза Джартов, като уточни, че отговорността за предприемане на мерки е на институцията, която стопанисва съоръжението.

По информация на ГДПБЗН няма пострадали хора вследствие на последните валежи. „Нямаме данни за засегнати граждани. Не е искана наша помощ. Осигурени са водоснабдяване и електроснабдяване и няма непосредствена опасност за населението“, подчерта директорът. Не се е наложило и задействане на системата BG-Alert. „Няма риск за хората там“, категоричен беше той.

В рамките на деня са постъпили 15 сигнала, свързани основно с наводнени обекти в Перник и Кюстендил. „Няма застрашени хора“, уточни Джартов.

Паралелно с това януари се оказва изключително натоварен месец по отношение на пожарите. „Всеки ден има пожари. Само днес те са 35“, каза главният комисар. По думите му от началото на годината броят на пожарите е около 2000, при над 1700 за същия период на миналата година. „Това означава увеличение с над 20%“, добави той.

Основната причина за този ръст са битовите пожари. „Те възникват най-вече в обекти, в които ние не осъществяваме държавен противопожарен контрол – домовете на гражданите“, обясни Джартов. Най-честите причини са свързани с отоплението – както електрическо, така и на твърдо гориво.

По първоначални данни огънят е тръгнал от комина на къщата, в която се намирали децата и бавачката им, но не е изключено да е бил провокиран от късо съединение в ел. Инсталацията „Значителна част от загиналите са възрастни, трудноподвижни и самотно живеещи хора, които използват не винаги изправни уреди за отопление и съхраняват горими материали в близост до тях“, посочи той. Не са редки и случаите, в които пожар е предизвикан от незагасена цигара.

По думите му съвременните материали в домовете също увеличават риска. „Мебелите, завесите и обзавеждането все по-често са от синтетични материали. Те се възпламеняват по-лесно и при горене отделят много повече дим“, предупреди Джартов.

Сред честите причини за инциденти са и непочистените комини. „С години не се почистват. При силен вятър се създават условия за по-интензивно горене и саждите се запалват“, обясни той, като допълни, че често се откриват и конструктивни неизправности.

Главният комисар обърна внимание и на претоварването на електрическите инсталации. „Когато има прегряване, се усеща характерна миризма. Ако щепселите са горещи, уредите трябва незабавно да се изключат“, каза той. По думите му отоплителните уреди трябва да се включват директно в контактите, а не чрез разклонители.

Относно зарядните устройства Джартов беше категоричен: „Те са за кратковременна употреба и не бива да се оставят включени без наблюдение, включително през нощта“.

По думите му се провеждат превантивни инициативи съвместно с местната власт и социалните служби, но те не са достатъчни. „Изключително полезни са локалните пожароизвестители за дим и въглероден оксид, които издават силен звуков сигнал и могат да спасят човешки живот“, подчерта той.