Поредна стрелба в САЩ: Граничен полицай стреля по човек близо до границата с Мексико

27 януари 2026, 23:05 часа 241 прочитания 0 коментара
Пореден случай на стрелба в Щатите – служител на Гранична полиция е стрелял по човек, който към момента е в критично състояние. Инцидентът се е случил близо до границата на САЩ и Мексико, съобщиха властите.

„Молим общността да прояви търпение и разбиране, докато разследването продължава. Ще изследваме щателно всички аспекти на инцидента, но тези разследвания са сложни и изискват време“, заявиха от Шерифската служба на окръг Пима.

Стрелбата е станала в Аривака, където живеят около 600 души. Населено място се намира на около час южно от Тусон, близо до границата със САЩ и Мексико.

Елин Димитров
