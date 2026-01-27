Мощна експлозия на черна дупка в центъра на Галактиката: Какво откриха учените

Свръхмасивната черна дупка в центъра на Млечния път, Стрелец А, е преживяла фаза на изключително висока активност преди няколко века, излъчвайки рентгенова светлина хиляди пъти по-интензивна, отколкото днес. Изданието Universe Space Tech пише за това.

Драматичен изблук на централната черна дупка на Галактиката

Както отбелязват изследователи от Мичиганския държавен университет, Стрелец A дълго време се е смятал за относително тих обект, въпреки масата си, която е приблизително 4 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето. Нови наблюдения обаче показват, че централната черна дупка на галактиката е преживяла драматичен изблик на активност в миналото.

Ключови доказателства за това идват от газови облаци, разположени близо до центъра на Млечния път. Според учените, те са действали като вид „космическо огледало“. Директното лъчение от изригването на черната дупка е преминало покрай Земята преди около няколкостотин години и не е могло да бъде засечено от наблюдателите по това време. Междувременно някои от рентгеновите лъчи са ударили близки газови облаци, са се отразили от тях и са достигнали Земята със значително закъснение, така нареченото светлинно ехо.

Изследователите смятат, че самото събитие се е случило преди приблизително 26 000 години - толкова време отнема на светлината да пътува от центъра на Млечния път до нашата планета.

Ръководителят на екипа, Стивън ДиКърби, отбеляза, че високата чувствителност на телескопа XRISM им позволява точно да определят естеството на засеченото лъчение. Той обясни, че това не са фонови сигнали или влияние на космически лъчи, а директно „отражение“ на мощната минала активност на черната дупка.

Учените подчертават, че през този период Стрелец А е светил в рентгенови лъчи приблизително 10 000 пъти по-ярко, отколкото днес. Тази интензивност на радиация показва, че черната дупка активно е консумирала значителни обеми от околния газ и прах, временно се трансформирайки в обект, подобен на активните ядра на други галактики.

Изследователите отбелязват, че това откритие значително променя разбирането ни за еволюцията на Млечния път. То потвърждава, че дори относително „тихи“ черни дупки могат бързо да преминат в активна фаза и че историята на централния регион на нашата галактика е била значително по-динамична, отколкото се смяташе досега.

Освен това, учените отбелязват, че мисията XRISM открива нови възможности за изучаване на високоенергийни процеси във Вселената. Преди това беше изказано предположение, че релативистичната струя на Стрелец A може да е насочена към Земята, което прави по-нататъшното изучаване на този обект още по-важно за астрофизиката.

