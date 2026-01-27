Приключи ли се с Переа? Спрягат друг нападател от Първа лига за Левски

Ръководството на Левски проявява интерес към тарана на Септември София Бертран Фурие. Това твърдят от африканският сайт Foot Africa. Според информацията доброто представяне на централния нападател не остава незабелязано и привлича интереса на няколко клуба, включително и от Турция през последните седмици. Изглежда обаче, че "сините" вече са поели решителна преднина в надпреварата за подписа му.

Спрягат Фурие за Левски

Сайтът пише, че са започнати официални преговори с цел финализиране на трансфера през предстоящия януарски прозорец. До момента Фурие оставя доста добри впечатляния, като е отбелязал 10 попадения в Първа лига. Договорът на 28-годишния таран е до лятото на 2027 година.

Фурие е склонен да приеме преминаването, тъй като смяната в рамките на един и същи град ще елиминира типичните предизвикателства, свързани с преместването и адаптирането, което ще му позволи да се концентрира веднага върху футбола. Не е тайна, че Левски се нужда е от нов нападател след продажбата на Борислав Рупанов в полския Гурник (Забже). Към момента “сините” имат само един типичен футболист на тази позиция - Мустафа Сангаре.

Междувременно изпълнителният директор на Локомотив Пловдив Тома Цилев призна пред колегите от „Гонг“, че до ден-два ще има развитие около трансфера на Хуан Переа. Той допълни, че до финализирането за финализирането на сделката трябва само да бъдат сложени парафите. Босът на „смърфовете“ обаче не уточни накъде точно поема нападателят (подробности четете в линка).