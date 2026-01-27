Спорт:

Заради подкрепата му за Путин: Украйна подготвя наказателно дело срещу Лукашенко

Украйна подготвя наказателно дело срещу беларуския лидер Александър Лукашенко. Министърът на външните работи Андрий Сибиха потвърди, че Киев възнамерява да привлече Лукашенко към отговорност за подпомагането на Русия във войната и да настоява за нови санкции срещу Беларус.

Още: И Лукашенко, пуснал руската армия да нахлуе в Украйна, получи от Тръмп покана за Съвета за мир

По-рано European Pravda съобщи, че въпросът е бил обсъден между Володимир Зеленски и беларуския опозиционен лидер Светлана Тихановска. Реакцията на Минск е показателна: прес-секретарят на Лукашенко побърза да се обади на РИА Новости, за да каже, че перспективата „не го вълнува особено“, което според мнозина се тълкува като сигнал с обратен знак. Наказателното дело може да има и друг ефект - да изключи Лукашенко от всякакви мирни формати в бъдеще.

Още: Под заплаха ли е Европа: Русия разположи първите си ракети "Орешник" в Беларус

Елин Димитров
