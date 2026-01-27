Радар за икономика: Най-важните новини на 27 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 27 януари 2026 г.

Ефектът на еврото: Депозитите в банките се увеличиха с огромен процент

Ефектът на еврото: Депозитите в търговските банки на домакинствата у нас са се увеличили с цели 19,8 на сто на годишна база до общо 107,076 млрд. лева към края на месец декември 2025 година. Това показват данните на Българската народна банка. Депозитите се увеличават с около 17,7 млрд. лева през последните 12 месеца, като към края на 2024 година обемът на депозитите на домакинствата е достигал 89,4 млрд. лева.

Шефът на Координационния център за еврото говори за "усещане" за поскъпване на цените

Иначе, 2/3 от левовите наличности вече са изтеглени от обращение, остават 10 милиарда лева. "Приключва периодът с паралелно използване на лева и еврото, процесът върви гладко. От гледна точка на усещането за поскъпване - нека всички сме по-рационални в мисленето и избора си и да не даваме ухо на неверни икономически тези", призова председателят на Координационният център към Механизма за еврото Владимир Иванов.

Еврото достигна няколкогодишен връх към долара

А самото евро се представя повече от добре. Курсът му подгони нова психологическа граница спрямо щатския долар в началото на седмицата, като европейската валута вече е близо до невижданото от лятото на 2021 г. ниво от 1,19 към американската. Така еврото достигна най-високия си курс от пет години към долара.

Всички пенсионни фондове са с положителна доходност

Отново у нас - всички универсални, професионални и доброволни частни пенсионни фондове са постигнали положителна доходност. Това сочат най-новите данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за последния наблюдаван двегодишен период от 29 декември 2023 г. до 30 декември 2025 г. В пенсионните фондове задължително се осигуряват за втора пенсия всички български граждани, родени след 31-ви декември 1959 г.

След 20 години преговори: ЕС и Индия сключиха споразумение за свободна търговия

Новината на деня от света: Европейският съюз и Индия постигнаха търговско споразумение, Това съобщиха днес председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и индийският премиер Нарендра Моди, цитирани от световните агенции. Споразумението беше финализирано след почти две десетилетия преговори.

