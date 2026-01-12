Лайфстайл:

Магнитни бури през седмицата 12-18 януари 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

В периода от 12 до 18 януари 2026 г. се очаква да има дни с магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 12 януари ще бъде от степен 5,7, а по данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има един ден със силна магнитна буря.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник - 12 януари 2026 г. стойността на Кр индексът ще е 5,7, а във вторник и сряда - 3,7.  Това означава, че днес ще преживеем магнитна буря, която може да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.  Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за спряване с проблема

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 12.01.26 - 18.01.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ в понеделник, 12 януари стойността на Кр индекса ще е 6, а във вторник и сряда - 4. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2026 Jan 12 - 6

2026 Jan 13 - 4

2026 Jan 14 - 4

2026 Jan 15 - 3

2026 Jan 16 - 3

2026 Jan 17 - 2

2026 Jan 18 - 2

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Магнитни бури Магнитна буря
