Магнитни бури през седмицата 13-19 октомври 2025 г. Прогноза от САЩ

Според настоящата прогноза от 13 до 19 октомври 2025 г. няма да има дни със силни магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник 13 октомври стойността на Кр индекса ще бъде 5,6. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ не се очакват дни с магнитни бури.

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent в понеделник Кр индекса ще е 5,6. Това е е силна магнитна буря и може да предизвика здравословни неразположения у метеочувствителните хора и тези с хронични и сърдечносъдови заболявания.

Снимка: iStock

Магнитни бури в периода 13.10.25 - 19.10.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ няма да има два дни с повишена геомагнитна активност. В понеделник и сряда стойността на Кр индекса ще е 4. През останалите дни ще е между 2 и 4. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2025 Oct 13 - 4

2025 Oct 14 - 3

2025 Oct 15 - 4

2025 Oct 16 - 3

2025 Oct 17 - 2

2025 Oct 18 - 2

2025 Oct 19 - 2

