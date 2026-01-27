Чувствам, че в ума ми има демон: Парис Хилтън за проблемите си с психичното здраве (ВИДЕО)

Иконата на поп културата Парис Хилтън, която сваля маската на "веселата блондика" в новия си документален филм, за първи път говори толкова открито за вътрешните си битки. На 44 години риалити звездата разкрива, че зад блясъка и успеха ѝ стои дългогодишна борба с психичното здраве, свързана с ADHD състояние (Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност - СДВХ), известно като Rejection Sensitivity Dysphoria (RSD) - рефлексна симпатикова дистрофия.

Ето какво разказа

В подкаста "The Him and Her Show" Хилтън описва преживяването си по болезнено откровен начин: "Чувствам го като физическа болка. Дори когато не е реално. Все едно има демон в ума ми, който постоянно ми говори негативни неща."

Paris Hilton candidly discusses painful mental health struggle as she compares it to 'demon in your mind' https://t.co/FnMYKAYeCA — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 26, 2026

Според нея дори мисълта, че някой може да я възприема негативно, отключва силна емоционална реакция.

RSD представлява крайна чувствителност към реална или въображаема критика и отхвърляне и често се свързва с ADHD (на български - СДВХ). Според специалисти, хората с това състояние преживяват емоциите си много по-интензивно, което може да бъде изключително изтощително. СДВХ е често срещано неврологично разстройство, характеризиращо се с постоянни модели на невнимание, хиперактивност и импулсивност, които пречат на функционирането или развитието. Изразява се в трудност за концентриране, двигателно неспокойствие и емоционална дисрегулация.

Парис споделя, че дълги години не е разбирала какво ѝ се случва. Диагнозата СДВХ идва едва в края на 20-те ѝ години – време, когато темата почти не се е обсъждала публично. Това, по думите ѝ, е оказало влияние върху образованието и самочувствието ѝ, пише "Female First".

Въпреки трудностите, днес Хилтън гледа на състоянието си по различен начин. Тя вярва, че СДВХ може да бъде не само предизвикателство, но и сила. "Виждам го като моя суперсила. Без него нямаше да съм предприемачът, който съм днес", убедена тя и допълва, че именно това ѝ дава постоянен стремеж към бъдещето и новите идеи.

С откровенията си Парис Хилтън иска да промени начина, по който обществото говори за психичното здраве – не като за слабост, а като за част от човешкия опит. Тя се надява историята ѝ да помогне на други хора да се разпознаят, да потърсят подкрепа и да разберат, че не са сами.