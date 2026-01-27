Сложете това под черджето си и ще привлечете пари в дома си

Ако искате да привлечете богатство в дома, поставете метална монета под изтривалката.

Според старо народно поверие, металните пари са знак за богатство, а също така е важно каква монета изберете.

Народни поверия за януари: Какво носи късмет и какво никога НЕ бива да се прави в началото на годината

Януари е опасно близо до края си и се смята за дълъг месец, защото хората около Нова година се изтощават толкова много, че започват да зачеркват дните в календара. Разбира се, парите не растат по дърветата и не падат от дърво, но хора, които се занимават с енергия и фън шуй, казват, че могат и да бъдат умилостивени . Така са вярвали нашите предци, че могат да го призоват, когато стои неподвижно.

Според старо славянско народно поверие , държането на метална монета под изтривалката пред входната врата носи богатство в дома. Звучи просто, но зад този ритуал се крие цяла философия. И най-важното - не може да навреди.

Монетата е символ на изобилие.

Металът, особено златото или среброто, отдавна се смята за проводник на енергия. Монетата под килима действа като котва за парично щастие . Тя поздравява всеки, който влиза, и напомня на пространството: тук обитава изобилие.

Важното е какъв вид монета е

Най-добре е да изберете лъскава, нова монета. Колкото по-красива е тя, толкова по-силна е нейната енергия. Някои хора включват монета с герб или числото 5 - символ на движение и растеж.

Къде точно да сложите монетата

Монетата се поставя под постелката пред входната врата - близо до центъра . Някои я крият в ъгъла на постелката, за да предотвратят случайното ѝ изваждане.

Какво да кажете, когато пускате монета

Вярва се, че човек трябва да каже: „Нека богатството влезе и остане. Парите в къщата - не навън!“ Това активира ритуала и задава намерението.

Кога да сменя монетата?

Веднъж месечно - особено по време на Новолуние - монетата може да бъде заменена или „почистена“ - това подновява силата ѝ.

Този ритуал не е магия, а начин на мислене. Той помага да се култивира уважение към парите и да се създаде атмосфера на изобилие в дома. Също така е хубаво да знаете, че вашият личен талисман е скрит под килима.

