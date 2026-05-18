Магнитни бури през седмицата 18-24 май 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 18 до 24 май 2026 г. се очаква да има дни със силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 18 май ще бъде от степен 5. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 18 май 2026 стойността на показателя ще е 5.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 18 май 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 5, а на 19 май - 5,3. Това е повишена геомагнитната активност и може да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания. Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за справяне с проблема

Магнитни бури в периода 18.05.26 - 26.05.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 18 и 19 май 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 5. Това може да доведе до здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

2026 May 18 - 5

2026 May 19 - 5

2026 May 20 - 3

2026 May 21 - 3

2026 May 22 - 3

2026 May 23 - 2

2026 May 24 - 2

