"Смятам за разбираемо, че сега се иска отново да бъде променена наборната военна служба. Но тогава имаше цели комисии, които настояваха за нейното спиране. Те казваха, че в Европа вече нямаме проблема с необходимостта да се защитаваме военно. Германия не беше изключение в това мислене - реалностите просто се бяха променили". Това заяви бившият германски канцлер Ангела Меркел.

Думите на Меркел всъщност бяха оправдание как по нейно време руският диктатор Владимир Путин набра сила и смелост, за да отприщи в крайна сметка пълномащабната война в Украйна на 24 февруари, 2022 година. Бившият германски канцлер припомни как имало европейска финансова криза, бежанската криза, накрая и пандемията от Ковид. А през това време Путин анексира Крим, призна Меркел основният пропуск на Германия и Европа.

"Не премахнахме изцяло наборната военна служба, като я премахнахме от конституцията - ние я спряхме. Това означава, че промяна може да бъде направена отново сега с обикновено мнозинство", поясни Меркел. Тя добави, че гледайки назад може да обясни всяко управленско решение от дистанцията на времето, но заяви и, че била натъжена как са се променили нещата оттогава. "Трябваше да сме по-бързи през 2014 година", посочи Меркел.

Angela Merkel on conscription:



I find it understandable that people now want to change military conscription again. But back then there were entire commissions arguing for suspending it.



They said that within Europe we no longer had the problem of needing to defend ourselves… pic.twitter.com/uRcqlbCd1x — Clash Report (@clashreport) May 17, 2026

Сега обаче именно заради войната в Украйна и многото десетилетия на мир в Европа, Германия изпитва трудности да преобърне бързо нещата що се отнася до военната си сила и подготвеност - ОЩЕ: