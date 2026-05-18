Кралица на знанията: Първият голям победител в "The Floor" България (ВИДЕО)

"The Floor" България вече има своя първи победител. След три месеца на напрегнати двубои и неочаквани обрати пред зоркия поглед на водещия Юлиан Костов, търговският директор Диана Блажева показа, че знанията, бързите реакции и стратегията са ключът към успеха. Тя се впусна в приключението със скромната цел да не загуби в първата си битка, но противно на собствените си очаквания грабна шампионската титла и наградата от 30 000 евро.

Желязна стратегия

Пътят на Диана към върха демонстрира смелост и стратегия – когато "Рандъмайзерът" посочи нейното име за първи път, тя изненада всички и избра да влезе в дуел на тема "Автомобили", който спечели с лекота. Истинският й скрит коз се оказа категорията "Билки и подправки", която я превърна и в един от най-опасните противници на гигантския LED под. Стремежът на останалите участници да избегнат сблъсък с нея позволи на Диана да запази позициите си и да изчака стратегически, за да се включи в решителните битки.

Неин противник в грандиозния изцяло женски финал беше Божидара Захариева. В дуелите Диана беше категорична и не остави шансове на съперничката си. С усмивка и огромно вълнение тя сподели, че посвещава успеха най-вече на себе си, тъй като е съумяла да надскочи собствените си очаквания.

