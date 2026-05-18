Въпреки кръвта по ръцете на Путин: Връщат химна и знамето на руските гимнастици

След среща, проведена на 16-17 май, Изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика (FIG) реши да премахне всички ограничения за руски и беларуски спортисти, които бяха в сила от февруари 2022 г. Решението влиза в сила незабавно, съобщи Медуза.ио. Това означава, че руските гимнастици (федерацията обединява спортната и художествената гимнастика) ще могат да се състезават със знаме и химн на международни състезания. За класиране за Олимпийските игри обаче ще е необходимо отделно разрешение от Международния олимпийски комитет. Решението обхваща всичките пет гимнастически спорта, които са част от Руската федерация по гимнастика: спортна гимнастика, художествена гимнастика, скокове на батут, акробатична гимнастика и аеробна гимнастика.

Припомняме, че руските състезатели по гимнастика са допуснати за участие в международните турнири от настоящия сезон. Тяхното завръщане бе белязано от скандални прояви на неуважение към гимнастичките от други държави. В края на март по време на Световната купа в София руската гимнастичка София Илтерякова обърна гръб на знамето на Украйна, което бе издигнато в чест на победителката Таисия Онофрийчук. Илтерякова получи предупреждение за поведението си.

Преминаването на границите в игнорирането на кръвопролитната война, която руският диктатор Владимир Путин разпали в Украйна през 2022 г. бе присъствието на гимнастички на неговата спътница Алина Кабаева на Европейската купа в Баку. В състезанието между ансамблите златото спечели българският отбор, което предизвика завистта на руския щаб и от там изпратиха писмо с искане оценките да бъдат преразгледани.

