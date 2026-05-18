Прехвърлил ли е свои дялове в задлъжняла фирма на "сламено лице"? Говори Владо Николов

Зам.-председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Владимир Николов отрече да е прехвърлил дяловете си във фирма на друго лице в момент на задлъжнялост на съответното дружество. Така волейболната легенда отговори на информация, публикувана от разследващата медия BIRD.bg, според която той е прехвърлил 47,5-те си процента в "НЕСТ България" ООД към регистрираното във Великобритания дружество AKY GLOBAL Ltd., чийто собственик е Момчил Стойчев (участващ като съдружник и в "НЕСТ"). Според разследващите журналисти "НЕСТ България" е дължала близо 55 000 лева на НАП през 2024 г., когато се извършва този процес. BIRD твърдеше, че дяловете на Николов са били прехвърлени на "сламено лице".

Данните от хазната гласят, че към момента компанията дължи малко под 60 000 евро на Националната агенция за приходите.

Година след прехвърлянето на дяловете на Николов AKY GLOBAL Ltd. е заличена принудително, защото не е изпълнила указания да предостави информация на властите в Обединеното кралство, показва справка в британския търговски регистър.

Владимир Николов: Нотариус е проверил удостоверението ми за липса на данъчни задължения

"В българското законодателство има един член 87, по който се вадят удостоверения, и всеки един нотариус е задължен, когато има прехвърляне на дружествени дялове, да иска това удостоверение по член 87. Удостоверението по чл. 87 е за липса на данъчни задължения, тоест в момента, в който са прехвърляни дяловете, фирмата не е имала данъчни задължения", заяви Николов пред камерата на "Евроком".

На въпрос откъде тогава са данните на BIRD.bg, депутатът от "Прогресивна България" отвърна: "Не мога да ви кажа откъде черпи информация BIRD".

Фирмата не е имала задължения тогава, повтори Николов. "Това, което мога да кажа, е, че в деня на сделката съм имал такова удостоверение, нотариусът го е проверил", допълни той.