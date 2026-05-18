Турция разби мащабна шпионска мрежа: Арестуван е тайнственият й лидер (ВИДЕО)

Националната разузнавателна организация (MIT) на Турция разби международна шпионска мрежа, която е събирала чувствителна информация и я е предавала на две различни чуждестранни разузнавателни служби. Арестувани са седем души, задържани при едновременни операции в четири провинции, съобщи турският вестник Milliyet. В резултат на разузнавателна работа MIT идентифицира девет лица, участващи в шпионска мрежа, работеща за две различни чуждестранни разузнавателни служби.

Задържан е тайнственият лидер на групата

Турският вестник обръща внимание, че по време на операциите е задържан, включително тайнственият лидер на групата с инициали Б.Е.

Той е задържан заедно със седем души. Стана ясно, че двама други членове на мрежата вече са в затвора за други престъпления.

В рамките на тази операция, дейностите на Б.Е. и други членове на организацията са били систематично наблюдавани чрез физическо наблюдение, кибермониторинг и методи за техническо подслушване. С течение на времето комуникационните линии на мрежата с чуждестранни служби, методите за докладване, механизмите за плащане и инструкциите за мисията бяха изцяло записани. Дълго време лидерът Б.Е. и ръководената от него мрежа са продължили шпионската си дейност, вярвайки, че операциите им са секретни и под контрол.

Чувствителната информация

Според констатациите на Националната разузнавателна служба, мъжът с инициали Б.Е. и лица от мрежата са събирали чувствителна информация, насочена към организации на гражданското общество, асоциации, активни групи и публични служители в Турция, и са я предавали на чуждестранни разузнавателни служби.