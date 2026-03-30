Магнитни бури през седмицата 30 март-5 април 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 30 март до 5 април 2026 г. се очакват да има дни с магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 30 март ще бъде от степен 4,7, а по данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ за същия ден стойността на показателя също ще е 5.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 30 март 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 4,7. Това е повишена геомагнитната активност и може предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания. Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за справяне с проблема

Магнитни бури в периода 30.03.26 - 05.04.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 30 март стойността на Кр индекса ще е - 5, на 4 април също ще е 5, а през следващите дни ще е между 2 и 4. Това може да доведе до здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2026 Mar 30 - 5

2026 Mar 31 - 4

2026 Apr 01 - 3

2026 Apr 02 - 2

2026 Apr 03 - 4

2026 Apr 04 - 5

2026 Apr 05 - 3

