47 милиарда долара в сянка: нелегалните електронни цигари превземат световния пазар

Колкото по-строго, толкова по-нелегално: новата логика на пазара

Светът отдавна води битка с цигарената контрабанда. Колкото стари са високите данъци върху традиционните цигари, толкова стара е и нелегалната търговия с тях. Ресурси, политики, закони, кампании, предупреждения... и когато изглежда, че институциите и държавите вече знаят как да водят тази битка, на терена на контрабандата се появява нов играч: електронните цигари. В контекста на растящото търсене на вейпинг алтернативите на старите цигари поради тяхната по-ниска вредност, те се превръщат в нов двигател на една бързо разрастваща се глобална сива икономика.

Не закъсняват докладите и анализите на международни организации и компании със задълбочена експертиза и признат аналитичен капацитет в областта. Такава международна организация е ApiraSol - разработваща анализи и съвети за защита на търговски марки и разузнаване на веригите за доставки. Тя подпомага не само компании, но най-вече публични институции в откриването, анализа и ограничаването на нелегална търговия, фалшифициране и паралелен внос на стоки с висок риск.

Когато ApiraSol започва да проследява маршрутите на нелегалните електронни цигари, целта е ясна - да се картографира един нов, но бързо растящ незаконен пазар. Това, което разследването разкрива обаче, е не само паралелна икономика, а дълбока трансформация на глобалната търговия с никотинови изделия, която отразява световни трендове в потреблението и реално изпреварва регулацията.

Днес не става дума само за лека промяна в потребителските навици на пушачите, а за фундаментално пренареждане на целия тютюнев и никотиновия пазар. Данните сочат, че за 2024 г. незаконната търговия с електронни цигари вече надхвърля 70% от глобалния пазар с тези изделия, оценена на стойност от около 47 милиарда щатски долара - общи загуби за държавите по света. В обем това означава изчислен еквивалент на около 605 милиарда електронни цигари, циркулиращи извън регулация, без контрол и пълна липса на всякакви стандарти за качество и безопасност.

Произходът на този «потоп» от нерегламентирни вейпинг продукти е концентриран в Азия, но маршрутите му вървят във всички посоки по света. Китай, като най-големият производител на електронни цигари в света, според ApiraSol, стои в центъра на веригата. На хартия в страната има строги правила: лицензиране, стандарти, контрол върху износа. На практика обаче реалността е различна. В много случаи износът по официални китайски данни значително надвишава отчетения внос в страните получатели, което предполага, че част от продукцията се отклонява към нелегални канали още по веригата.

Според анализаторите най-парадоксалният двигател на този процес не е задължително липсата на регулация в болшинството от държавите, а по-скоро нейната свръхрегулация.

В редица държави, включително в Европа, прекомерно строгите правила, високите акцизи, а в някои от тях и забраните, създават онези удобни за контрабандистите условия, които не елиминират търсенето, а просто пренасочват предлагането към тези страни. Когато легалният продукт спре да се предлага или стане твърде скъп или трудно достъпен, потребителят рядко се отказва, а просто сменя канала на доставка – без да се интересува дали той е законен или не.

Така възниква един от най-големите парадокси в съвременната здравна политика: строги мерки, създадени да ограничат потреблението на даден нов продукт, като вейпинг продуктите, за който има растящо търсене като алтернатива на конвенционалното пушене, започват да стимулират нелегалното предлагане. Вместо контрол - загуба на контрол. Вместо прозрачност - сиви канали. Вместо защита на потребителя - излагане на нерегулирани и често опасни продукти с неизвестно съдържание.

Тази динамика вече е добре позната от нелегалния пазар на традиционните цигари. Данни на Euromonitor International показват, че през 2024 г. Европейският съюз губи близо 15 милиарда евро годишно от незаконна търговия с цигари, като значителна част от този ръст се свързва с увеличаващите се акцизи и задълбочаващите се ценови разлики между легалните и нелегалните продукти. Обемът на фалшифицираните цигари достига 13.4 милиарда къса през 2024 г., а всяка трета нелегална цигара е фалшификат — често произведен вътре в самия ЕС.

Тази връзка между цена, достъп и нелегален пазар е ключова. Високите данъци вдигат ценовата бариера. Ограниченията разширяват нелегалното потребление и свиват легалното предлагане. В комбинация те създават силен икономически стимул за развитие на нерегулирани канали, които подпомогат финансово организираната престъпност – трафик на наркотици, хора и криминални дейности.

ApiraSol показва, че същият механизъм на цигарената контрабанда вече се възпроизвежда почти едно към едно при електронните цигари - но с много по-голяма скорост. За разлика от традиционните цигари, вейпинг продуктите са по-лесни за транспортиране, по-трудни за проследяване и силно адаптивни към различни регулаторни режими. Добавянето на дигитални канали за продажба допълнително размива границите докъде е легалният и къде започва нелегалният пазар.

Резултатът е, че правоприлагането в държавите се сблъсква с нарастваща сложност. Дори в държави със строги правила, липсата на достатъчен ресурс и капацитет позволява на нелегалните мрежи да се адаптират бързо - използвайки логистични маршрути, онлайн платформи и фрагментирани доставки, които трудно могат да бъдат обхванати от традиционните механизми за контрол.

Тази картина поставя Европа в особено уязвима позиция. От една страна, тя се сблъсква с дълбоко вкоренен нелегален пазар на традиционни цигари, включително и незаконно производството вътре в Евросъюза. От друга - новата вълна от нелегални електронни цигари следва същите икономически стимули, но с още по-голяма мобилност и мащаб.

В този контекст Европейската комисия подготвя ново затягане на регулацията на тютюна и никотиновите изделия. За Директивата за тютюневите и свързаните изделия от 2016 година ще започне ревизиране от края на 2026 г., като това очаквано е аргументирано от здравните власти с постигане на по-широката цел - "поколение без тютюн" до 2040 г. Досегашните над 10-годишни политики вече са дали резултат, хвалят се от Комисията - делът на пушачите е намалял в ЕС, но европейските институции планират регулация върху всички нови продукти, защото законовата рамка изостава от пазарната реалност.

За новите продукти - електронни цигари, нагреваеми изделия, никотинови паучове Еврокомисията ще приложи очакван подход: разширяване и затягане на регулацията, повече ограничения, по-високи изисквания.

Комисията обаче затваря очи пред ключов въпрос: какво се случва, ако регулацията стане толкова строга, че започне да изтласква търсенето на потребителите извън легалния пазар?

Данните вече дават отговор. Когато политиките не отчитат реалното поведение на потребителите, резултатът не е отказ от използване, а пренасочване към нерегулирани продукти. Това е риск, пред който е изправена Европа днес. Не просто загуба на данъчни приходи или разширяване на сивата икономика, а постепенна ерозия на самия модел, върху който е изградена нейната регулаторна идентичност.

Така Европа е изправена пред стратегическа дилема. Не дали да регулира - а как по-добре да регулира. Защото когато регулацията не отчита реалностите в потребителското поведение, тя рискува да постигне обратен ефект: да изтласка пазара извън собствените си граници.

А когато над 70% от пазара на един продукт, какъвто са електронните цигари, вече функционира извън закона, това не е просто предизвикателство за правоприлагането. Това е сигнал за системен дисбаланс - такъв, който изисква не просто повече правила, а по-добри правила.