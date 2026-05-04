Начало на делото срещу д-р Станимир Хасърджиев

04 май 2026, 9:40 часа
Снимка: БГНЕС
Софийския районен съд ще проведе разпоредително заседание по делото срещу д-р Станимир Хасърджиев. Освен него обвиняеми са още трима - актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици.

Срещу Хасърджиев има и обвинение за поставяне под риск от разпространение на сексуално предавани инфекции. В края на март прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу четиримата подсъдими.

По делото са събрани 46 тома доказателствени материали, разпитани са над 80 свидетели, над 30 вещи лица са дали експертни становища. До задържането на д-р Хасърджиев и другите трима се стигна след като 20-годишно момче подаде сигнал, че е държано насила и с него е злоупотребено сексуално от всичките обвинявани. Заседанията по делото ще се водят при закрити врата.

Ако бъдат разпознати обвиняемите, могат да бъдат вкарани в затвора за от 5 до 8 години. 

Дело ХИВ Станимир Хасърджиев Росен Белов
Виолета Иванова
