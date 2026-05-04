Моден триумф в боксофиса: Продължението на "Дяволът носи Прада" покори върха

"Дяволът носи Прада 2" дебютира на върха на северноамериканския боксофис с приходи от 77 милиона долара за уикенда, показаха оценките на Exhibitor Relations - 20 години след хитовия оригинал. Филмът е разпространен от "Туентиът Сенчъри Фокс" и е с завръщащия се режисьор Дейвид Франкел. Продължението бележи завръщането на Ан Хатауей, Мерил Стрийп, Стенли Тучи и Емили Блънт, допълнени от редица звезди. Сюжетът следва героинята на Хатауей, която се връща да работи под властната Миранда Пристли на Стрийп, докато тяхното модно списание е изправено пред екзистенциална криза. "Това е сензационно начало за комедийна драма", заяви анализаторът Дейвид А. Грос от Franchise Entertainment Research, отбелязвайки "много добрите" рецензии и актуалността на темите за власт, образ и успех. Стрийп е получила "Златен глобус" и номинация за "Оскар" за ролята на Миранда Пристли - персонаж, базиран на дългогодишния главен редактор на "Vogue" Ана Уинтур.

На второ място е биографичният филм "Майкъл" за Майкъл Джексън с 54 милиона долара за уикенда. Режисиран от Антоан Фюква и разпространяван от Lionsgate, той проследява израстването на артиста от дете-звезда до световна поп икона. В главната роля е племенникът на Джексън - Джаафар Джексън. След дебют от 97 милиона долара предишния уикенд, филмът е натрупал над 423 милиона долара в световния боксофис.

Трето място заема "Супер Марио Галакси: Филмът" с 12,1 милиона долара и кумулативни вътрешни приходи над 400 милиона долара, а световните му постъпления достигат близо 900 милиона долара, съобщава Exhibitor Relations.

Четвърто е "Проект "Хейл Мери" на Amazon MGM с 8,6 милиона долара - научнофантастична комедия с Райън Гослинг, спечелила над 625 милиона долара в световен мащаб. Пето място с 6,4 милиона долара заема нискобюджетният ирландски филм на ужасите "Хокъм" на режисьора Дамиан Маккарти с Адам Скот в главната роля, получил "отлични" рецензии от критиците и аудиторията. Останалите места в топ 10 заемат "Животинска ферма" (3,4 млн. долара), "Мумията на Лий Кронин" (2,23 млн. долара), "Дълбоки води" (2,15 млн. долара), "Времето, когато се прероди като слуз" (1 млн. долара) и "Драмата" (900 000 долара), пише БГНЕС.