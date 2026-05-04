Шампионска раздяла: Герой на Левски напуска "Герена"

Историческият гол на Марко Дуганджич в двубоя срещу ЦСКА 1948, който донесе 27-ата титла на Левски ще остане в паметта на “сините” привърженици още дълго време. За разлика от него времето на Дуганджич в тима е преброено. Още преди съботната среща бе ясно, че хърватецът няма да бъде на “Герена” през следващия сезон.

Марко Дуганджич напуска Левски веднага след триумфа за титлата

Нападателят бе взет в тима след контузията на Мустафа Сангере и досега трансфера му не даваше желаните резултати. След като отбеляза единственото попадение в решаващия за титлата мач той успя да запише името си в историята на Левски, но това не променя решението за неговото напускане. Според запознати се очаква той да се завърне в Азия, където до последно бе в Южна Корея и сега отново проявяват интерес към него.

Още: Един от най-големите летни трансфери в първенството идва от "Герена"?

По информация на “Мач Телеграф” на “Герена” търсят заместник и на друг титуляр - Майкон. Той ще бъде един от първите продадени след обещания му трансфер. Намерил се е отбор, готов да покрие сумата, която му искат от Левски. Предстои развръзка и около бъдещето на Кристиан Макун и Мустафа Сангаре.

Още: Веласкес изригна в съблекалнята - треньорът нареди нещо неочаквано след титлата на Левски