Строители в Китай откриха останките на гигантски динозавър на 147 млн. години

Останките на гигантски динозавър, живял преди приблизително 147 милиона години, бяха случайно открити по време на строителни работи в Китай. Откритият вид може да е достигнал почти 28 метра дължина. Той е наречен Tongnanlong zhimingi. Това съобщава „Дейли Галакси“.

Откритието на строители в Китай

Откритието е направено в района Туннан в Чунцин, в басейна на Съчуан. Възрастта на вкаменелостите се оценява на приблизително 147 милиона години. Скелетът не е напълно запазен, но палеонтолозите открили прешлени, части от раменния пояс и кости на краката. Това било достатъчно, за да се оцени размерът на животните.

Тонгнанлон джиминги е принадлежал към завроподите - огромни, дълговрати тревопасни динозаври. Костите му са имали вътрешни кухини, които са правили скелета по-лек, но все пак са му позволявали да поддържа тежестта на огромното му тяло.

Мястото на откритието показва, че динозавърът е живял в блатиста местност с изобилие от вода и растителност. Същите скали са дали и останки от сладководни животни - мекотели, костенурки и други организми.

Учените вярват, че откритието ще помогне за по-доброто разбиране на еволюцията на завроподите и как тези динозаври са достигнали гигантски размери през юрския период.

Припомняме, че екип от палеонтолози преди това откри вкаменени останки от изцяло нов вид динозавър наречен Spinosaurus mirabilis, в отдалечен район на Нигер. Това уникално откритие, направено през 2022 г. и публикувано наскоро в списание Science, принуди научната общност да преразгледа еволюцията на тези хищници, тъй като находката доказва, че те успешно са ловували в плитки води, далеч от древни океани.

Малък динозавър с голямо значение: Новооткрит вид преобръща историята за еволюцията

Останките са открити във формацията Синхе в провинция Гансу. Възрастта на вкаменелостта се оценява на 165-168 милиона години, датирайки от края на юрския период. Образецът съдържа череп с долна челюст, пет шийни прешлена и 29 опашни прешлена.

Изследователите отбелязват, че нивото на запазеност на находката е изключително. Добре запазените черепи на еузавроподи са изключително редки, което дълго време е възпрепятствало изучаването на тяхната анатомия. Този екземпляр позволи подробен анализ на структурата на черепа и костните съединения.

Получените данни помагат за по-точното възстановяване на начина на живот на ранните дълговрати тревопасни динозаври, по-специално на техните хранителни навици.

Новият вид е наречен Jinchuanloong niedu. Сравненията с други завроподи от Източна Азия разкриват комбинация от примитивни и по-напреднали характеристики. По-конкретно, черепът разкрива характерни отвори близо до максилата и в предната част на префронталната кост, както и здрава посторбитална кост и зъби с форма на лъжица.

