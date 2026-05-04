Символ за края на света: Откриха древни монети с библейски пророчерства

В Дания археолози-аматьори откриха уникални сребърни монети на повече от хиляда години, украсени със символи, свързани с библейски пророчества за края на света. Това са така наречените монети „Божият Агнец“ (Agnus Dei), които изобразяват гръцките букви Алфа и Омега – символът на „началото и края“, споменат в Библията и тясно свързан с книгата Откровение. Daily Mail пише за това.

Пророчеството на апостол Йоан

Книгата Откровение е апокалиптично пророчество от апостол Йоан, адресирано до седем църкви в Мала Азия. То съдържа както отказ от отговорност, така и утеха, описващи окончателната победа на Исус Христос над злото.

Откритите монети са сечени около 1009 г., период, когато Англия е страдала от постоянни нападения на викингите. По това време владетелите са се обръщали към вярата с надеждата за божествена закрила.

Какво е изобразено на монетите? От едната страна на монетата е изобразен Агнецът Божий над буквите Алфа и Омега. В християнската традиция това символизира абсолютната власт на Бог над началото и края на времето.

В Откровение „Агнецът Божий“ е един от основните образи на Исус Христос. Той е споменат 28 пъти, едновременно представлявайки жертва и победа – разпнатият, но възкръснал Спасител, побеждаващ смъртта и царуващ.

Според изследователите, в света са известни само около 30 такива монети, така че откриването на два екземпляра в Дания е изключително рядко.

Артефактите са открити от археолози- аматьори и металотърсачи в Южна Ютландия и региона Ти. Впоследствие са прехвърлени в Националния музей на Дания за изследване. Както отбелязва музеят, подобни монети биха могли да изпълняват не само икономическа, но и защитна функция.

„Знаем, че през 1009 г. английският крал Етелред е взел всички възможни мерки, за да отблъсне атаките на викингите. Той е наредил пост и милостиня и е секал монети с християнски мотиви, предназначени да защитават англичаните“, се казва в изявлението.

Както иронично отбелязват изследователите, тези мерки не са проработили.

„Изглежда, че викингите толкова много са харесали монетите, че са ги взели със себе си“, казват учените.

Какво казват самите учени за откритието?

Вероятно викингите са донесли тези монети в Дания, възприемайки ги като ценни или екзотични предмети. Някои дори може да са били използвани като бижута. Инспектор Гите Тарнов Ингвардсон от Националния музей на Дания нарече находката едновременно рядка и парадоксална. Тя обясни, че тези монети съчетават историята на английските крале и християнството с датската епоха на викингите, развитието на датската парична система и формирането на държавността.

„Най-удивителното е, че толкова малка монета може да разкрие толкова огромна история – от английските крале до формирането на датската държава“, отбелязва тя.

Според библейския текст, апостол Йоан е написал книгата Откровение, докато е бил в изгнание на остров Патмос. В нея той очертава поредица от символични видения, предназначени да подкрепят християните по време на гонение.

В Откровение Агнецът е изобразео като този, който е бил принесен в жертва, но е възкръснал. Той е единственият, достоен да отвори свитъка със седемте печата – символ на Божия план, който включва съд и възкресение на мъртвите.

Образът на Агнецът съчетава ролите на Спасител и Съдия: той побеждава злото, извършва съд и същевременно изкупва хората със своята жертва.

В последното видение Агнецът е това, което установява нов ред, където вече няма страдание и смърт. Символично, Агнецът е описан като имащо седем рога и седем очи същество – знаци за пълнотата на силата и божественото знание.

