Опитът да си издейства свобода се провали: Ратко Младич не е имал нов инсулт

Палачът от Сребреница и осъден за военни престъпления Ратко Младич е върнат в болницата за задържане в Хага след кратък престой в цивилно здравно заведение. Съмненията, че бившият командир на Армията на Република Сръбска (ВРС) е претърпял пореден инсулт не бяха потвърдени по време на прегледа, предава хърватската медия "Индекс", позовавайки се на босненския портал Avaz.ba. Припомняме, че на 15 април балканските съобщиха, че Младич е получил инсулт и е в тежко състояние. Младич е претърпял множество инсулти и има сериозни сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане, неврологични увреждания и бъбречни проблеми, отчита сръбската медия.

Същевременно процесът на вземане на решение по искането за освобождаването му за лечение в Сърбия е забавен. Медицински експерти поискаха удължаване на срока за представяне на доклад за здравословното състояние на Младич.

Сърбия продължава да си го иска

Защитата и семейството на Ратко Младич от дълго време оказват натиск върху него да му бъде разрешено да остане в Сърбия поради влошеното му здравословно състояние. Институциите на Република Сръбска също се присъединиха към усилията за осигуряване на освобождаването му, подкрепяйки исканията на сръбското правителство и защитата на Младич.

Палачът в Сребреница

Ратко Младич, военновременният командир на Армията на Република Сръбска, беше осъден на доживотен затвор от Хагския трибунал през 2017 г. Присъдата влезе в сила след решение на втора инстанция през 2021 г. Младич беше признат за виновен в геноцид (по две обвинения), престъпления срещу човечеството (по пет обвинения) и военни престъпления (по четири обвинения), които е извършил като най-висш военен командир на Армията на Република Сръбска с цел създаване на т. нар. Република Сръбска. Под ръководството на Младич и Радован Караджич през юли 1995 г. босненските сръбски сили избиват над 8300 босненски мюсюлмани (бошняци) в град Сребреница и околните райони. Повечето от жертвите на клането са преследвани и екзекутирани безцеремонно, докато са се опитвали да избягат през горите. Телата им са заровени в набързо изкопани масови гробове, а по-късно разкопани с булдозери и разпръснати сред други гробни места, за да се скрият доказателства за престъплението.