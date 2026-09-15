Младежката структура на ГЕРБ в голям град масово напуска

50 души от младежката структура на ГЕРБ във Враца напускат партията заедно с нейния председател Владимир Димитров. За решението съобщи самият Димитров във Facebook. От партията се оттегля и бившият областен управител на Враца Николай Николов.

По думите на Димитров причините за масовото напускане са се натрупвали с години. Той посочва като проблеми вътрешните противоборства и омаловажаването на труда на младите хора в партията.

Според него активността на младежите във Враца вместо да бъде приемана като сила, се е превърнала в проблем за местната организация.Още: Вежди Рашидов: С Йотова сме приятели от 30 години, тя израсна много в политиката

"Активността на младите във Враца се възприема като проблем, а не като сила за партията", заявява Димитров. Той твърди още, че той и хората му са били обвинявани, че с дейността си засенчват структурите на Жени ГЕРБ и Старейшини ГЕРБ.

Николай Николов също обяви оттеглянето си от партията. "Има граници, които човек не бива да прекрачва, независимо колко силно вярва в една кауза/идея", написа той.

Николов беше областен управител на Враца в периода 2024-2026 г. Той зае поста при първото служебно правителство на Димитър Главчев, а по-късно беше сменен от служебното правителство на Андрей Гюров.

Масовото напускане идва ден след като ГЕРБ напусна и Мартин Харизанов. Той също е бивш кадър на младежката структура на партията, а впоследствие беше депутат в четири кратко просъществували парламента. Още: Ключова фигура от ГЕРБ обяви, че напуска партията

Харизанов е бил областен координатор на Младежи - ГЕРБ - Враца и общински организационен секретар на ГЕРБ във Враца.