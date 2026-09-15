Примирие Русия-Украйна: Киев е готов, Путин постави условие за връщане на руския газ в Европа (ВИДЕО)

Украйна е готова за примирие с Русия, което да спре взаимните атаки по енергийни обекти, обяви украинският министър на външните работи Андрий Сибиха. Партньорите на Киев са запознати с позицията на страната, а няколко от най-близките съюзници на Украйна вече са направили предложения за това как съвместно да се постигне „енергийно примирие“, стана ясно от негово изявление. Естествено, въпросът не е дали Киев е готов, а дали Москва действително ще спази подобно споразумение на практика.

‼️ Ukraine is ready for an energy ceasefire with Russia



According to Ukraine’s foreign minister, Kyiv’s partners are aware of its position, and several of Ukraine’s closest allies have already put forward proposals on how to jointly move toward an energy ceasefire.



Naturally,… https://t.co/n365VBss18 pic.twitter.com/nWLYz9QXPg — NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2026

Прибързаното съобщение за примирие на Доналд Тръмп

Всичко започна на 14 септември, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се договорили да не нанасят удари по енергийната инфраструктура на другата страна. Изявлението му дойде ден след като той отправи критика към Киев за атаките срещу руски петролни рафинерии - според него те вдигали световната цена на петрола, а не собствената му война срещу Иран, заради която Техеран затвори Ормузкия проток. „Украйна се съгласи да не атакува руски енергийни цели. Русия се съгласи на същото! Повишаването на цената на дизела в света се дължи предимно на войната между Русия и Украйна, а не на Иран“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Бързо обаче се разбра, че Тръмп е избързал с изводите: Тръмп се изфука с примирие - поредна руска рафинерия пламна. В Киев гори бензиностанция (ВИДЕО).

Украйна е готова да се въздържи от удари по руска критична инфраструктура, ако Москва се съгласи да направи същото, каза украинският президент Володимир Зеленски. "Ако нашите партньори са готови да гарантират истинското желание на Русия да не нанася удари по нашата електроенергийна индустрия, други енергийни обекти, критична инфраструктура или вериги за доставки на храни, тогава ние, разбира се, сме готови да гарантираме, че нашите удари няма да се случат", каза той.

Вчера говорителят на Кремъл Дмитрий Песков приветства призива на Тръмп, като заяви, че той бил насочен само и единствено към Киев. Но не отговори на въпроса не трябва ли Русия да спре да нанася удари по гражданска инфраструктура в Украйна. Днес Песков продължи с хвалбите колко "добра идея" е да няма удари по енергийни обекти - "поддържаме контакти с американците, винаги сме на страната на мира":

🤕 The Kremlin called Trump’s idea of an energy ceasefire a good one



“We generally, of course, consider this a very good idea, a good initiative. We are in contact with the Americans,” Putin’s spokesman Dmitry Peskov said.



He also claimed that Russia is supposedly “always on… https://t.co/n365VBrUbA pic.twitter.com/3s5r0f9DnW — NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2026

Още: FT: Тръмп избърза, все още няма споразумение между Русия и Украйна за спиране на ударите по енергийни обекти

Новото условие на Москва

Русия счита за добра идея предложението на американския президент Доналд Тръмп за енергийно примирие, заяви днес Песков. „Видяхме обявяването на президента Тръмп относно енергийно примирие. Като цяло, ние определено смятаме, че това е много добра идея. Енергийно примирие ще позволи на страната ни да насити вътрешния пазар с нефтопродукти, но Русия вече е в състояние да стабилизира пазара“, каза той.

Песков посочи, че за насищането на световния пазар с нефтопродукти било необходимо безопасно търговско корабоплаване, но Украйна „не е готова да гарантира такава сигурност“.

„Освен това, за да се случи това, Западът трябва да отмени санкциите. Възможното завръщане на руския газ на европейския пазар е търговски въпрос, но обсъждането на възможното възобновяване на доставките към Европа е възможно само ако те са изгодни за Русия“, добави прессекретарят на руския диктатор, поставяйки условието. Иначе Русия винаги била на страната на "мирните решения", увери говорителят на режим, водещ пета година пълномащабна война в Украйна.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov called the US proposal for an energy truce with Ukraine a "very good idea," saying Moscow remains in contact with Washington. He said a truce would allow Russian refineries to operate without threat and fully supply the domestic market. For global… pic.twitter.com/biQXO12yoZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 15, 2026

Още: Песков приветства призива на Тръмп, но получи неудобен въпрос за Русия