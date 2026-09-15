Втори роман и нов филм: Куентин Тарантино надгражда кариерата си

През последните години Куентин Тарантино се дистанцира от режисурата, но продължава да надгражда писателската си кариера, съобщава АП. Предстоящото продължение на кинохита "Имало едно време в Холивуд" ще излезе паралелно с авторската романизация на новата филмова история.

Вторият роман на носителя на "Оскар" - "The Adventures of Cliff Booth" ("Приключенията на Клиф Буут"), ще излезе на 8 декември. Книгата представя авторския поглед на Тарантино към новия филмов проект "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth", в който Брад Пит се завръща в главната роля на бивш холивудски каскадьор. Режисьор на продукцията е Дейвид Финчър, а сценарият е дело на самия Тарантино, който по-рано публикува и романа "Имало едно време в Холивуд".

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Според издателите новата книга "предлага авторската творческа визия за тази история, пренесена под формата на роман". "Нямам търпение публиката да види и прочете новите приключения на Клиф Буут", се казва в изявление на Тарантино, разпространено от издателство "Харпър".

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Името на Куентин Тарантино се свързва с емблематични филми като "Криминале", "Гадни копилета" и "Глутница кучета". Той не е режисирал игрален филм от "Имало едно време в Холивуд", който излезе през 2019 г., но оттогава насам написа два романа и книгата "Cinema Speculation", която съчетава автобиография и филмова критика, отбелязва БТА.