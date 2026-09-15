Yettel предлага новия Xiaomi Redmi Note 17 с 50% отстъпка за Redmi Watch 6

Офертата е валидна до 16 октомври при покупка онлайн, както и в търговската мрежа на оператора

Yettel предлага новия Xiaomi Redmi Note 17 256GB със специална оферта за клиентите си – при покупка на смартфона те могат да вземат Xiaomi Redmi Watch 6 с 50% отстъпка. Промоцията е валидна до 16 октомври 2026 г. както при онлайн поръчки, така и при покупка от физическите магазини на оператора. Така потребителите могат да комбинират смартфона със смартчасовник от същата екосистема на по-изгодна цена.

Една от най-силните характеристики на Xiaomi Redmi Note 17 е батерията с капацитет 7700 mAh, която според производителя осигурява повече от два дни работа при типична употреба. Поддръжката на 45 W бързо зареждане съкращава времето за зареждането ѝ.

Смартфонът разполага с голям 6,99-инчов FHD+ AMOLED дисплей с резолюция 2396 x 1080 пиксела и честота на опресняване до 120 Hz. Пиковата яркост достига 1800 нита, което подпомага четимостта на екрана при силна околна светлина. Дисплеят поддържа 8-битови цветове и 960 Hz PWM затъмняване, а Corning Gorilla Glass 7i осигурява допълнителна защита на панела.

Технологията Wet Touch 2.0 подобрява реакцията на екрана при работа с мокри пръсти. Корпусът е със степен на защита IP65 срещу проникване на прах и вода.

Производителност и памет за ежедневни задачи

В основата на Redmi Note 17 е Snapdragon 6s 4G Gen 2, произведен по 6-нанометров технологичен процес. Версията, предлагана от Yettel, разполага с 6 GB RAM и 256 GB вътрешна памет, като хранилището може да бъде разширено с карта памет.

Софтуерът е базиран на Xiaomi HyperOS и включва достъп до Google Gemini, Circle to Search with Google и AI Creativity Assistant. Тези инструменти подпомагат търсенето на информация, работата със съдържание и изпълнението на различни ежедневни задачи. Xiaomi посочва и до шест години актуализации по сигурността – фактор, който допринася за по-дългосрочното използване на устройството.

За отключването на телефона могат да се използват оптичен сензор за пръстови отпечатъци, разположен под дисплея, както и лицево разпознаване. Смартфонът поддържа още NFC за безконтактни услуги, Wi-Fi в диапазоните 2,4 и 5 GHz, Bluetooth 5.1 и работа с две SIM карти (Dual SIM).

Основната камера на Redmi Note 17 използва 50-мегапикселов сензор и обектив с бленда f/1.8. Смартфонът може да записва Full HD видео при 30 кадъра в секунда, а за селфита и видеоразговори е предвидена 16 MP предна камера. Мултимедийното изживяване се допълва от Hi-Res Audio и функция за усилване на звука до 200%, а големият AMOLED екран прави модела подходящ както за видео и социални мрежи, така и за игри и ежедневна работа. Redmi Note 17 е с размери 169,7 x 79,1 x 8,5 мм и тегло около 224 грама. В комплекта е включен и защитен калъф.

Redmi Watch 6 на половин цена и с 3 години гаранция

Освен с 50% отстъпка, Redmi Watch 6 се предлага от Yettel и с удължена 3-годишна гаранция за повече сигурност при по-дългосрочна употреба. Моделът разполага с 2,07-инчов AMOLED дисплей и батерия, която според производителя издържа до 24 дни при по-лека употреба. Часовникът поддържа над 150 спортни режима, самостоятелно GNSS позициониране и функции за проследяване на пулса, съня, нивото на кислород в кръвта и стреса.

Покупката на Xiaomi Redmi Note 17 256GB от Yettel дава достъп и до услуги за защита и поддръжка в рамките на „Смартфон Вселена“. В зависимост от избрания план те включват до 4 години гаранция за смартфона, застраховка „Смартфон протект+“, достъп до сертифициран сервиз и допълнителни услуги и отстъпки през жизнения цикъл на устройствата.

С предложението за Xiaomi Redmi Note 17 и Redmi Watch 6 Yettel допълва продуктовото си портфолио с комбинация от свързани устройства, подкрепена от услуги за по-дългата им употреба, защита и поддръжка.