Официално: Тити Папазов се кандидатира за президент на БФ Баскетбол

Президентът на баскетболния клуб Левски Константин Папазов - Тити, официално представи кандидатурата си за нов президент на Българската федерация по баскетбол на пресконференция в София. Изборите ще се проведат на 5 октомври. Папазов, който е бивш старши треньор на националния отбор на България за мъже, обяви, че е бил поканен от настоящия шеф на централата Георги Глушков, който се оттегля от поста.

Тити Папазов се кандидатира по покана на Глушков

"Кандидатирам се, защото бях поканен от Георги Глушков. Това беше чест за мен. Ако Глушков се беше кандидатирал до 10 септември, аз щях да се оттегля" заяви Папазов. Той получи подкрепа от присъстващи на брифинга бивш национал Георги Младенов и от бивш национален селекционер Петко Маринов, които обявиха, че застават зад неговата кандидатура, но няма да бъдат част от неговия екип.

ОЩЕ: Везенков изригна с 36 точки! България започна с разгром в Румъния

"Каквото и да съм правил в българския баскетбол, съм го правил с ясното съзнание, че това е моят живот, моята съдба, и за всичко това е платило сметка моето семейство. Уникален късмет - съпругата баскетболистка, синът баскетболист, така че философията за харченето на всичките пари на семейството не им се е отразила. Това е моят живот. Това е моето голямо предимство. Зад гърба си имам 32 години, противоречиви вероятно в поведение, в непреклонност", започна Константин Папазов.

"Не ме притеснява никой. От първия до последния човек в държавата да им казвам какво мисля. Знам, че това в България не е много популярно. Не е много приятно да казваш нещата в очите, но това съм аз. На 59 години няма как да се променя. Смятам, че голямото ми предимство е експертизата и хората, които са около мен, Имам една молба към вас - да имам равен старт. Нищо повече не искам. И на 5 октомври да спечели този, който заслужава", продължи Папазов. Основен приоритет пред него ще бъде да се създадат условия за децата, които да могат да изберат баскетбола пред други спортове и да се развиват в родните отбори.

ОЩЕ: Александър Везенков отказал оферта да се върне в НБА