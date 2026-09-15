Стажантите на Vivacom споделиха преживяването си с компанията във вдъхновяващи видеа

Новата инициатива CreativeDAY на Лятната стажантска програма на Vivacom, даде възможност на младите таланти да проявят своята креативност. в рамките на знаковата програма те представиха своите идеи и споделиха за преживяването си в компанията чрез най-въздействащия формат – видеосъдържанието.

Работейки в екипи, те избраха теми между „Gen Z в голямата фирма“, „Очаквания vs. Реалност“ и „Един ден в моя отдел“, за да изразят своята гледна точка за живота в компанията, стажантското преживяване, работата в екип и културата във Vivacom.

Във всяко видео и презентация имаше по нещо познато – реални ситуации от ежедневието, моменти от работата в екип и поглед към живота във Vivacom, поднесени с много желание, вдъхновение и чувство за хумор.

Менторите и стажантите заедно избраха най-добрите 3 представяния. Най-желаната тема за участниците беше „Gen Z в голямата фирма“, като с нея се представиха и излъчените на второ и трето място. Победител стана отбор, който избра темата „Един ден в моя отдел“. Всички отличени екипи получиха специални награди.

„С концепцията CreativeDAY обогатихме една от дългогодишните инициативи, част от Лятна стажантска програма на Vivacom. Най-важното за младите хора обаче е, че създадохме още една възможност да учат, да опознават компанията, да трупат опит и да се чувстват част от един сплотен, вдъхновяващ екип“, коментира Силвия Стоянова, Мениджър Привличане на таланти и Бизнес партньори във Vivacom.