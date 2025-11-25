Кризата с боклука "чука на вратата" на три столични района

На 30 ноември изтича договорът за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". "Кризата с боклука "чука на вратата", предупрди в публикация в социалната мрежа кметът на района Делян Георгиев. Той подчертава, че Столична община, която пряко отговаря за тези комунални дейности, полага големи усилия, за да се справи с предстоящите предизвикателства.

"Районните кметове се опитваме да помагаме на централната администрация в този труден за всички момент. Работата ни в тази посока обаче, се оказва изненадващо неуспешна", подчертава Георгиев.

Районните кметове предупреждават

"Сякаш цялата специализирана техника в това число и онази, намираща се в частни ръце, е "изчезнала в дън земя" от територията на цялата страна. Не може да си купиш или наемеш дори един единствен камион за извозване на отпадъци, няма никакви наличности от тях", отбелязва районният кмет. Той съобщава, че кметове от други градове се оказва, че няма как да съдействат на столицата, дори за месец - два, защото имали много боклук и страшно много работа. Фирми, "до вчера" предлагащи наем на техника за сметопочистване, бързат да заявят, че вече не разполагат с такава, без дори да са успели да свалят рекламните снимки и цените от интернет страниците си", пише кметът Георгиев.

Той заявява, че като кмет на район "Изгрев" ще продължи да търси всякакви възможности, за да помогне да не се заринат кварталите с отпадъци. "Това, че не отговарям пряко за сметопочистването по закон, не е повод за "дезертиране" от проблема, който заплашва да ни връхлети с пълна сила от следващия понеделник", отбелязва кметът.

Кметът на "Слатина" Георги Илиев съобщи във Facebook, че съвместно със Столичната община имат план за действие, според който от 1 декември Столичното предприятие за третиране на отпадъците ще поеме основата част от сметосъбирането в района с цялата възможна помощ от страна на звеното за поддръжка на зелените площи на район "Слатина".

"Още тази седмица ще ни бъдат преведени допълнителни средства, за да можем да надградим капацитета си с допълнителна техника и при нужда да наемем още служители", информира Илиев. Той призовава жителите на района да изхвърлят отпадъците си разделно.

"В "Подуяне" правим всичко по силите си, за да подпомогнем процеса и да гарантираме максимално плавен преход по отношение на сметосъбирането от 1 декември", съобщава от своя страна и кметът на района Кристиян Христов.