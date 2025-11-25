Столът на Иван Стоянов в Бистрица май се клати, ЦСКА 1948 назначи нов треньор!

ЦСКА 1948 се представя много слабо в последно време като тимът е в серия от две поредни загуби в родната Първа лига. Отборът от Бистрица отстъпи пред Черно море и Арда Кърджали, а също така не познава вкуса на победата от края на октомври, когато се наложи над Янтра Габрово с 4:0 в двубой от турнира за Купата на България. Между мача с „ковачите“ и този с „моряците“ ЦСКА 1948 направи нулево равенство с Ботев Враца в първенството.

Заради слабото представяне на ЦСКА 1948 се заговори, че треньорът на тима Иван Стоянов много скоро може да си събере багажа. Слуховете за освобождаването на младия специалист бяха засилени и от ново назначение в клуба. Колежите от „Мач Телеграф“ разкриха, че в щаба на отбора от Бистрица е влязъл нов треньор. Става въпрос за Радостин Александров, който за последно бе начело на втородивизионния словенски Табор.

Радостин Александров пое Табор в края на октомври 2023 година. Под негово ръководство тимът се превърна в един от водещите отбори в словенската Втора лига. Българският наставник води Табор в общо 61 двубоя, в които записа 28 победи, 19 равенства и 14 поражения. Наскоро обаче двете страни се разделиха, а Радостин Александров е решил да продължи кариерата си в ЦСКА 1948.

