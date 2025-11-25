Войната в Украйна:

Столът на Иван Стоянов в Бистрица май се клати, ЦСКА 1948 назначи нов треньор!

25 ноември 2025, 11:34 часа 251 прочитания 0 коментара
ЦСКА 1948 се представя много слабо в последно време като тимът е в серия от две поредни загуби в родната Първа лига. Отборът от Бистрица отстъпи пред Черно море и Арда Кърджали, а също така не познава вкуса на победата от края на октомври, когато се наложи над Янтра Габрово с 4:0 в двубой от турнира за Купата на България. Между мача с „ковачите“ и този с „моряците“ ЦСКА 1948 направи нулево равенство с Ботев Враца в първенството.

ЦСКА 1948 се представя слабо в последно време 

Заради слабото представяне на ЦСКА 1948 се заговори, че треньорът на тима Иван Стоянов много скоро може да си събере багажа. Слуховете за освобождаването на младия специалист бяха засилени и от ново назначение в клуба. Колежите от „Мач Телеграф“ разкриха, че в щаба на отбора от Бистрица е влязъл нов треньор. Става въпрос за Радостин Александров, който за последно бе начело на втородивизионния словенски Табор.

Радостин Александров

Радостин Александров направи име в словенския Табор 

Радостин Александров пое Табор в края на октомври 2023 година. Под негово ръководство тимът се превърна в един от водещите отбори в словенската Втора лига. Българският наставник води Табор в общо 61 двубоя, в които записа 28 победи, 19 равенства и 14 поражения. Наскоро обаче двете страни се разделиха, а Радостин Александров е решил да продължи кариерата си в ЦСКА 1948.

