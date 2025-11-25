Венци Стефанов обяви: Юноша на Байерн Мюнхен ще подпише със Славия

Президентът на Славия Венцeслав Стефанов даде интервю пред "Блиц" по повод ново попълнение на "белите". Към столичния клуб се присъединява юношата на Байерн Мюнхен Валентин Йотов. Договорът на таланта ще бъде за 3 години. Атакуващият състезател тренира от известно време на "Овча Купел" и е направил добро впечатление на старши треньора Ратко Достанич и неговия щаб. Йотов взе участие е в контролата със Септември София, завършила 2:2.

Валентин Йотов преминава в Славия

"Да, Йотов ще подпише договор. Вчера премина медицинските прегледи. Договорът му ще е за 3 години", обяви Венци Стефанов пред Блиц. "Представя се много добре в тренировъчния процес. Изключително възпитано момче е. Надявам се много скоро да се чуват само добри неща за него. Определено е талант, неслучайно е бил в школата на един от световните колоси - Байерн Мюнхен. Роден е в Бостън, космополитен човек", добави Стефанов за Валентин Йотов.

Талантът е роден на 15 януари 2006 година в американския град Бостън. Той стартира кариерата си в школата на Филаделфия Юниън, но през лятото на 2018-а става част от академията на Байерн Мюнхен. Офанзивният полузащитник прекарва общо 7 години при баварците, като достига до отбора до 19 години на германския гранд. През това лято обаче договорът му с клуба изтече и той стана свободен агент.

В края на август 2025-та Валентин Йотов премина в гибралтарския Глейсис Юнайтед. Той обаче изигра едва три мача за отбора, в които не успя да се отчете с гол или асистенция.

