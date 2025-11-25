“Фабрика за бебета“ на о. Крит: Сред майките има и българки

Истинска "фабрика за бебета" в клиника на остров Крит разкри гръцката полиция. За майки са използвани и жени от България. Бездетни семейства са плащали огромни суми за бебе. Печалбите на клиниката са над 8 милиона евро. Извършвали се е незаконни осиновявания, фиктивни инвитро процедури и донорство на яйцеклетки.

Използвани са се бедни жени от Румъния, Молдова и България, съобщават от полицията, цитирани от гръцките медии и БНР. Разкрити са случаи на 298 жени с фиктивни инвитро процедури, за което са плащали от 10 хиляди до 45 хиляди евро. За сурогатна майка семейства както от Гърция, така и от чужбина, са плащали суми около 150 хиляди евро, разкриха разследващите.

Цялата мрежа се е ръководила и е била организирана от лекари в клиниката, адвокати, като имали дори представители в съседните балкански страни.

Именно те намирали жени от бедни семейства, които изпращали на остров Крит. В замяна тези жени са получавали не повече от 10 хиляди евро.

Един от адвокатите по делото заяви пред медиите, че за първи път гръцката съдебна система вижда толкова добре организирана нелегална мрежа за трафик на бебета и незаконни осиновявания.

