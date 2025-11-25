14-годишен задигна чанта с пари. Хванаха го

Непълнолетен открадна чанта с пари от детска площадка, но бързо го разкриха. Жител на Костинброд съобщил вчера в полицията, че от пейка на детска площадка в кв. “Шияковци“ е била открадната чантата му, съдържаща значителна парична сума и лични вещи. Това съобщиха от ОДМВР София.

Служителите на реда предприели бързи оперативно-издирвателни действия и не след дълго разкрили, че автор на деянието е непълнолетен младеж от същия град.

В присъствието на родител 14-годишният направил пълни самопризнания и предал отнетата чужда собственост. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на чл. 61 от НК.

