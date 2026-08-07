Космическа "треска за злато": Може ли да се добиват благородни метали от астероидите

Добивът на астероиди отдавна се смята за една от най-обещаващите области в космическите изследвания, с потенциал за генериране на трилиони долари печалби благодарение на огромните запаси на от платина, злато и други метали.

Въпреки това, както съобщава Space Daily, експертите предупреждават, че подобни оценки са подвеждащи. Основният проблем не се крие в намирането на богати астероиди, а в разходите за техния добив.

Защо добивът на платина от астеродите може да е безсмислен?

Един от най-известните примери е астероидът 16 Психе, който е оценен на 10 квинтилиона долара поради огромните си метални запаси.

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Такава цифра обаче съществува само на хартия. Първо, транспортирането на такова огромно количество метал до Земята би изисквало колосални разходи. Второ, ако човечеството наистина беше в състояние да транспортира такива обеми платина или злато, световният пазар би се пренаситил. В резултат на това цената на благородните метали ще падне рязко, а добивът ще загуби икономически смисъл.

Първата „космическа златна треска“ вече завърши с неуспех. Опити за изграждане на бизнес, свързан с добива на космически ресурси, са правени още през 2010-те години. Две компании, подкрепени от инвеститори, се надяваха да бъдат първите, които ще започнат да добиват благородни метали от астероиди. Нито една от тях обаче не успя да постигне желаната цел.

Поради огромните разходи и дългите срокове за изпълнение на проектите, и двете компании престанаха да съществуват до 2019 г., а инвеститорите загубиха търпение много преди технологиите да се доближат до практическо внедряване.

Истинското съкровище на астероидите е водата. Според анализатори, най-ценният ресурс в космоса може би изобщо не е платината, а обикновената вода.

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Проблемът е, че превозът на товари от и до Земята е изключително скъп. Следователно, водата, която вече е в космоса, може да струва значително повече от водата на повърхността на нашата планета.

Смята се, че много въглеродни астероиди съдържат запаси от замръзнала вода. Тя може да се използва за поддържане на астронавтите или да се раздели на водород и кислород, основните компоненти на ракетното гориво.

Ето защо експертите смятат, че най-обещаващият модел е създаването на космически „станции за зареждане с гориво“, които биха снабдявали космическите кораби с гориво и вода директно в орбита. Този подход би намалил значително разходите за мисии на дълги разстояния, елиминирайки необходимостта от транспортиране на всички необходими ресурси от Земята.

Защо това е важно? Експертите смятат, че бъдещето на космическиъе добиви зависи не от икономическата стойност на астероидите, а от способността им да се използват директно в космоса.

Ако човечеството се научи да добива вода и да произвежда гориво от нея директно в орбита, това би могло радикално да промени изследването на Слънчевата система. В този случай астероидите ще се превърнат не в източник на благородни метали за Земята, а по-скоро в своеобразни космически складове и станции за зареждане с гориво, което ще направи дългосрочните експедиции значително по-евтини и по-осъществими, отбелязва още научното издание.

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