Черна дупка може да експлодира през следващите 10 години: Има ли заплаха?

Изследователи от Университета на Масачузетс предупредиха за висока вероятност от експлозия на черна дупка през следващото десетилетие. Според техните изчисления, шансът поне една първична черна дупка да експлодира до 2035 г. е 90%. Това съобщава „Дейли Мейл“ .

Вероятността от експлозията на черна дупка през следващите 10 години и рисковете от нея

Според водещия автор на изследването, Майкъл Бейкър, наблюденията на подобни събития ще станат възможни с помощта на съвременни космически и наземни телескопи.

„Не казваме, че това непременно ще се случи през това десетилетие, но вероятността е много висока“, отбелязва той.

Първичните черни дупки, за разлика от обикновените черни дупки, се образуват не след колапса на звезда, а в първите секунди след Големия взрив. Те са по-малки от обикновените черни дупки и могат да експлодират чрез процес, известен като радиация на Хокинг.

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Както обясняват учените, по-леките черни дупки се „изпаряват“ по-бързо, стават по-горещи и в крайна сметка експлодират, освобождавайки частици, включително някои, чието съществуване все още не е потвърдено. Това би могло да даде улики за произхода на Вселената и фундаменталните частици.

Ново проучване, публикувано в списанието Physical Review Letters, описва „правдоподобен сценарий“, при който съвременни експерименти биха могли да регистрират експлозия на PBH, което според авторите може да бъде истинска революция във физиката.

„Трябва да сме готови да се възползваме максимално от възможността да наблюдаваме експлозия на черна дупка, когато това се случи“, споделят учените.

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Междувременно учените успяха да разгадаят и мистерията с произхода на черните дупки, след като в продължение на повече от три десетилетия те не успяваха да я разгадаят без мащабни звездни катаклизми.

Според астрофизиците черните дупки се раждат от експлозиите на масивни звезди, известни като свръхнови. Но ново проучване предполага, че поне част от черните дупки може да са се образували при много по-спокойни условия - в гънките н пространствено-времеви кристали.

Според общата теория на относителността на Алберт Айнщайн, гравитацията е изкривяване на пространство-времето. Този ефект е ясно видим в случая на свръхмасивни обекти (като например феномена на гравитационно лещиране). Въпреки това, както посочва Кристиан Екер, водещият автор на изследването и теоретичен физик в университета „Гьоте“ в Германия, „по-ниските маси също създават изкривяване на пространство-времето, само че в по-малка степен“.

Пространство-времето се организира в кристална структура и този процес се нарича критичен колапс. Учените предполагат, че такива състояния са съществували веднага след Големия взрив, още в ранната Вселена.

Този пространствено-времеви кристал е наричан „изключително специфичен и завладяващ обект“ от съавтора на изследването Даниел Грумилер. Това е несигурна точка на равновесие, която има два възможни пътя: кристалът може просто да се разтвори, без да остави следа; най-малката добавена „капка“ енергия може мигновено да задейства образуването на черна дупка.

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Хипотезата му се различава коренно от обичайните модели на експлозии на свръхнови. Тя обяснява как относително малки, така наречени първични черни дупки биха могли да се образуват в ранната Вселена.

Новата формула предоставя математическа проверка на хипотезата на Чоптуик. Но въпреки това изследователите подчертават, че засега работата им остава в сферата на теоретичната многомерна физика. Следващата стъпка за учените ще бъде да адаптират тези изчисления към по-малко измерения, така че те да отразяват по-точно физическата реалност на наблюдаемата Вселена.

Ако астрофизиците могат да потвърдят тази концепция с емпирични наблюдения, това би било голям пробив в астрономията на черните дупки и обясняването на техния произход.

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