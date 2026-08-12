Денков за управленската програма: Ако идеята е президентска република - решително против съм (ВИДЕО)

"Ако основната идеята е да правим президентска република - решително против съм", каза заместник-председателят на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков по време на брифинг в парламента във връзка със заявката за управленска програма на "Прогресивна България". Той обаче не се нае да коментира само заявки, а пожела първо да види точно какво е написано във въпросната програма.

"Докато не видим какво е написано точно в програмата и да го анализираме и след това да видим какви са делата, какво ще се случи например с Пловдивския панаир, аз няма какво да кажа", заяви Денков.

За ПП са важни делата, а не приказките

Споредн его досега това, което прави правителството на Радев е точно обратното, което обещавало по време на предизборната кампания.

"Приказките нямат значение, имат значение делата", заяви още той.

Управленската програма на Радев

Припомняме, че по-рано днес, 12 август, 2026 година - премиерът Румен Радев обяви, че воденото от него правителство приема управленска програма. Радев подчерта, че програмата е комплекс от политики, с които ще бъдат реализирани заявките на политическа партия "Прогресивна България", изразени в предизборната ѝ платформа. Какво е това, на което наблегна премиерът: деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и старините на българите, както и възможностите за младите хора. ОЩЕ: Управленската програма на Румен Радев: Обещание каква е и какво ще има