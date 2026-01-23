Мистериозен светещ обект е забелязан в пустинята Невада: НЛО ли е това?

Мистериозен триъгълен обект, наподобяващ триъгълен чипс Dorito, е забелязан в пустинята Невада, близо до свръхсекретната Зона 51. В същото време радио скенери са уловили странни криптирани военни кодове за „бира и закуски“. Това съобщава „Дейли Мейл“.

НЛО над Зона 51?

Пътешественикът Андерс Отесон, пътувайки извън утъпканите пътеки, станал свидетел на появата на неидентифициран самолет над свръхсекретната американска военна база, Зона 51. Отесон, който се описва като турист с раница и видеограф, снимал пустинно пътешествие близо до известно място в Невада на 14 януари. Приблизително в 3:00 ч. сутринта местно време той забелязал мистериозен летящ обект в небето.

Според Отесън, около два часа по-рано той е наблюдавал самолет, подобен на бомбардировача-невидимка B-2 Spirit, да лети над територията на Зона 51. Вместо това, вторият обект е бил с форма на правоъгълен триъгълник - това е видът НЛО, който изследователите често наричат ​​Дорито.

Странни разговори, записани на радио скенер

Освен това, радиоскенер, слушащ некриптираните честоти на Зона 51, записал необичайни разговори: вместо стандартен военен речник, се чували кодови думи, свързани с бира, храна и закуски. Отесон подчертава, че това не е първият път, когато подобни устройства са забелязани във въздушното пространство на САЩ.

Например, през 2014 г. фотографи два пъти заснеха обект с форма на Dorito. Изображенията показаха, че той изобщо не прилича на добре познатите стелт бомбардировачи или дронове на въоръжение в американската армия.

В продължение на десетилетия Зона 51 е място за създаване и тестване на усъвършенствани и експериментални самолети, включително F-117 Nighthawk, първият американски стелт бомбардировач.

Пътешественикът отбеляза, че новото наблюдение на Дорито се вписва в поредица от скорошни съобщения за триъгълни обекти, наблюдавани над Южна Калифорния и Долината на смъртта - близо до полигона за изпитания и тренировки в Невада (NTTR), където се намира Зона 51.

Отесон споделя, че е бил на къмпинг в долината Тикабу в пустинята Невада, когато се е появил мистериозният кораб. Това е обществена зона близо до Грум Лейк Роуд, която гледа към ограниченото въздушно пространство и главния вход към Зона 51.

Около 1:00 ч. сутринта мъжът е заснел видео със самолет, който прилича на B-2, летящ от северозапад и вероятно излитащ от военновъздушната база Уайтман в Мисури. Няколко часа по-късно Отесон забелязва втори самолет, който извършва прелитане на ниска височина от същата посока, преминава директно над неговата позиция и продължава напред.

Траекторията на полета на триъгълния Дорито съответстваше на типична характеристика на нискочестотния полет на военни самолети, но изследователят не успя да определи точния курс.

Въпреки че B-2 има подобна V-образна конфигурация, Dorito е значително по-различен по дизайн: той има много по-плосък заден ръб, липсват му класическите крила и характерната счупена опашка, типични за стелт бомбардировач.

„Наблюдаваме ли класифициран изпитателен полет или обикновен тренировъчен полет? Наистина мисля, че тук има нещо интересно“, казва пътешественикът.

Събитието над Зона 51 в много отношения напомня на инцидентите от 2014 г.: единият от тях е записан от фотографа Джеф Темплин в Уичита (Канзас), другият от Стив Дъглас в Амарило (Тексас).

И в двата случая камерите са заснели неидентифицирани триъгълни летателни апарати, които не съвпадат с нито един от известните модели самолети или дронове на американските военновъздушни сили. Настоящият случай обаче е забележителен с това, че се е случил над база, която е свързана с доклади за НЛО от 50-те години на миналия век.

