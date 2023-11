Мощни залпове от Слънцето носят силна магнитна буря на Земята

Изригването от 28 ноември е класифицирано като клас M9.82 и е малко по-малко от най-високия клас на мощност X. Изригванията от тип X са много редки и още по-рядко са насочени към Земята.

Another look at the full hall coronal mass ejection launched by yesterday's M9.8 solar flare. As expected, the plasma cloud is earth-directed and expected to arrive late on Friday, 1 December. Expect geomagnetic storm conditions after the cloud arrives. pic.twitter.com/kRSrG8rmCq