Астрономи откриха "Планетата на Ада", която според тях не би трябвало да съществува

Космическият телескоп "Джеймс Уеб" откри далечна екзопланета, чието съществуване изглежда невъзможно, според астрономите. Както съобщава изданието interestingengineering.com, учените са изненадани от няколко характеристики на тази планета, които са несъвместими с това, което е било открито преди това другаде във Вселената. Това откритие може да промени разбирането ни за видовете планети, които могат да се формират и еволюират. Ето защо учените наричат новооткритата планета "Планетата на Ада".

Какво се знае за новооткритата планета "Планетата на Ада"?

Планетата PSR J2322-2650b е приблизително със същата маса като Юпитер, но има малка прилика с типичен газов гигант. Тя обикаля около неутронна звезда, или пулсар, на изключително близко разстояние, подложена на интензивна радиация и гравитационни сили, които я деформират във форма на лимон.

Въпреки това, именно атмосферата на новооткритата планета наистина изуми учените. Вместо познати съединения като водна пара или метан, телескопът Webb откри смес, доминирана от хелий и въглерод – екзотична химическа структура, никога преди невиждана на планета.

Теориите, които астрономите са имали досега, се разпадат след откритието на "Планетата на Ада". Това откритие повдига по-важен въпрос: как изобщо се е образувала такава планета?

"Много е трудно да си представим как би могло дасе получи такъв изключително богат на въглерод състав", каза Майкъл Джанг от Чикагския университет, който е ръководител на изследването. Той допълва, че изглежда, че това изключва всички известни механизми на образуване на планети, които досега са известни на астрономите.

Системата наподобява рядка двойка "черни вдовици", където пулсар бавно отделя материал от по-малкия си спътник. Но дори това обяснение е неубедително.

"Дали тази планета се е образувала като нормална планета? Не, защото съставът ѝ е напълно различен. Дали се е образувала чрез разкъсване на външната обвивка на звездата, като "нормалните" системи "черна вдовица"? Вероятно не, защото ядрената физика не създава чист въглерод", разсъждава Джан.

Роджър Романи от Станфордския университет предполага, че тук може да е в действие необичаен процес.

"Чисти въглеродни кристали изплуват на повърхността и се смесват с хелий", казва той. "Но след това трябва да се случи нещо, което да предотврати навлизането на кислород и азот", допълва ученият.

Засега новооткритата планета остава космическа мистерия.

