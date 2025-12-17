Учени: Земята започва да потъмнява по-бързо

Земята отразява по-малко слънчева светлина всяка година, особено в Северното полукълбо. Измерванията на НАСА от спътници през последните 20 години потвърждават това. Това съобщава технологичният уебсайт PCWorld.

Какво е известно за потъмняването на Земята?

Учени, водени от Норман Льоб от Изследователския център Лангли, са изследвали колко слънчева енергия планетата отразява обратно в космоса. Анализът е използвал сателитни данни от последните 24 години, включително измервания на слънчевата радиация, албедо и радиационен баланс.

Резултатът: от 2001 г. насам както Северното, така и Южното полукълбо са станали „по-тъмни“ и отразяват по-малко слънчева светлина. Поглъщането на радиация се е увеличило с 0,83 W/кв.м. през десетилетието, като Северното полукълбо е особено засегнато, поглъщайки с 0,34 W/кв.м. повече.

Прочетете също: Астроном: Може ли боклукът от Земята да се изпраща за изгаряне на Слънцето?

Въпреки че част от този излишък се компенсира от атмосферни и океански потоци, нетното увеличение е 0,21 W/кв.м. на десетилетие. Преди се смяташе, че подобни потоци изравняват дисбаланса между севера и юга, но съвременните данни показват, че балансът се нарушава.

Причини за намалено отражение на светлината

Намаляването на леда и снега е една от причините. В Арктика снежната и ледената покривка се топят, а тъмните повърхности абсорбират повече енергия.

Аерозолите и облаците са друга причина. Замърсяването на въздуха в Европа, Китай и САЩ е намаляло. По-малко частици - по-малко облаци и съответно по-малко отразена радиация.

Ефектите в южното полукълбо също оказват влияние върху потъмняването на Земята. Горските пожари и изригването на вулкана Хунга Тонга увеличиха краткосрочното размисъл, но това не е достатъчно в дългосрочен план.

Прочетете също: Неочаквано влияние: Как Марс променя климата на Земята?

Климатичните последици са друг фактор. Намаляването на отражателната способност на Земята предполага, че изравнителните механизми - облаци и океански течения, не работят напълно. Това означава, че планетата, особено Северното полукълбо, акумулира повече енергия. За региони като Европа и Северна Америка това може да означава допълнително затопляне.

Учените подчертават, че тези промени трябва да бъдат взети предвид в климатичните модели. Все още не е известно дали глобалната система ще остане балансирана в дългосрочен план или нарушението на симетрията ще се запази. Това обаче е ключов въпрос за бъдещето на климата на Земята.

Прочетете също: Учени: Мегасъзвездията от спътниците около Земята могат да доведат до катастрофа за по-малко от 3 дни