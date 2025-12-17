Въпреки вакуума в Космоса, астронавтите съобщават за отчетливи аромати след излизания в открития Космос, а учените идентифицират потенциални миризми на планети, комети и луни въз основа на техния химичен състав. За това пише изданието BGR.

Миризмата в Космоса

Космосът е почти перфектен вакуум, без въздух, който да пренася миризми. Астронавтите, завръщащи се от космоса, обаче редовно съобщават за отчетливи аромати. Изучаването на космическите аромати предоставя безценна информация за химията на Вселената. Всеки аромат се образува от специфична молекула и идентифицирането им позволява по-задълбочено разбиране на структурата на планетите, спътниците и междузвездните газове, както и на механизмите на образуване на звезди и планетарни системи. Например, серните съединения могат да показват вулканична активност, докато въглеводородите могат да показват процеси, важни за формирането на градивните елементи на живота.

Астронавтите описват отличителна миризма след разходки в открития Космос и на Луната. Тя напомня на пържено месо, горещ метал или заваръчни изпарения. Дон Петит от НАСА я сравнява с „приятно сладката миризма на заваръчни изпарения“. Астронавтите от Аполо отбелязаха миризмата на барут, причинена от лунния прах, внесен в кабините на модулите. Харисън Шмит отбеляза, че този аромат на „отработен барут“ се е задържал в паметта му по-ярко от други миризми.

Учените обясняват, че в ниска орбита атомният кислород се отлага върху скафандри и когато те се разхерметизират, той реагира с въздуха, образувайки озон или окислени съединения, които създават метални миризми. Лунният прах може да образува реактивни химични връзки поради удари на метеорити, които, когато са изложени на кислород и влага, произвеждат характерен аромат, подобен на барут.

Мисията „Розета“ позволи на изследователите да изучат молекулярния състав на кометата 67P/Чурюмов-Герасименко. Сондата „Фила“ откри богата смес от летливи съединения: сероводород, амоняк, формалдехид, циановодородна киселина, метанол, серен диоксид и въглероден дисулфид. Директорът на мисията Катрин Алтвег описа „парфюма“ на кометата като смес от богати и остри аромати, предоставящи представа за първичните компоненти на Слънчевата система.

Смята се, че Марс мирише предимно на серен диоксид с леко сладникав оттенък поради високите нива на сяра, магнезий, желязо и хлор в почвата. Нивата на тези газове обаче са много ниски, така че миризмата, ако е налице, е едва доловима и локализирана на Червената планета.

Титан, спътникът на Сатурн, има плътна атмосфера и езера от метан и етан. Ароматът му теоретично напомня на петрол или бензин поради наличието на по-тежки въглеводороди, по-специално бензен. Данните от мисията Касини-Хюйгенс потвърдиха наличието на тези въглеводороди, а изпарението им създава цикъл на облаци и валежи, подобен на земния, но с метан и етан.

Важно е да се отбележи, че самият метан е без мирис; миризмата на бензин се свързва с по-тежки въглеводороди. Следователно, химичният състав на Титан силно подсказва за неговия „мастен дъх“, който астронавтите биха могли да уловят, ако го вдишват безопасно.

