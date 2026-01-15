НАСА откри мистериозен феномен над Земята: Има ли заплаха?

НАСА съобщи за регистрирането на необичайно явление в горните слоеве на земната атмосфера. Аномалията, открита от инструменти на Международната космическа станция (МКС), е свързана с опустошителния ураган Хелен, който връхлетя бреговете на Флорида през септември 2024 г. Изданието Wion пише за това.

Ново откритие на НАСА: Феномен над Земята

Експериментът с атмосферни вълни (AWE), специален инструмент, инсталиран върху външната обвивка на МКС, регистрира гигантски атмосферни вълни на височина приблизително 88 км над повърхността на планетата. Това явление се е случило в мезосферата, третият слой на атмосферата.

Учените били изненадани от мащаба на смущенията. Докато бурята бушувала във Флорида, инструменти в космоса засекли отчетлив вълнообразен модел, простиращ се далеч на запад от епицентъра на бурята.

„НАСА беше изненадана да види нещо, което не се виждаше от Земята, но беше засечено от Космоса. Ураганът беше толкова силен, че раздвижи въздуха на толкова голяма надморска височина“, казват изследователите в доклада си.

Инструментът AWE е инсталиран на станцията през 2023 г., за да изучава „атмосферното сияние“ – светлината, излъчвана от газове на големи височини. Нови данни потвърждават теорията, че мощните метеорологични явления на земната повърхност могат да засегнат различни слоеве на атмосферата, достигайки дори до границата на Космоса.

Каква е заплахата?

Идентифицирането на това явление има не само научно, но и практическо значение. Такива „вълни“ в разреден въздух пряко влияят на безопасността на орбиталните апарати.

Промените в плътността на въздуха в горните слоеве на атмосферата, причинени от такива вълни, могат да създадат допълнително съпротивление върху спътниците и космическите отломки. Това от своя страна води до промени в техните траектории и потенциални проблеми с навигацията или комуникациите.

„Дори лека промяна в плътността на въздуха в горните слоеве на атмосферата може да причини проблеми на спътниците. AWE може да помогне да се научи повече за тези наблюдения и да се предотвратят евентуални проблеми“, подчертават експертите.

