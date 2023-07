НАСА откри най-старата свръхмасивна черна дупка (СНИМКА)

Според американската космическа агенция черната дупка се е оформила само 570 млн. години след Големия взрив и има маса 9 млн. пъти по-голяма от слънчевата.

"С помощта на космическия телескоп "Джеймс Уеб" изследователите откриха най-отдалечената досега активна свръхмасивна черна дупка. Галактиката, CEERS 1019, е съществувала малко над 570 милиона години след Големия взрив, а черната ѝ дупка е по-малка от всяка друга, идентифицирана досега в ранната Вселена", се казва в изявление на НАСА, публикувано на нейния уебсайт.

Американската космическа агенция заяви също, че учените "лесно са откроили" още две черни дупки, които "също са по-малки и са съществували 1 и 1,1 милиарда години след Големия взрив".

Телескопът "Джеймс Уеб" идентифицира също 11 галактики, които са съществували, когато Вселената е била на възраст от 470 до 675 милиона години.

